Stephen Curry garante vitória dos Warriors na NBA pela 1ª vez no estouro do relógio

Há 12 anos que Stephen Curry brilha nas quadras da NBA. Diferentemente de muitos astros de outras equipes, porém, somente nesta sexta-feira o ídolo do Golden State Warriors conseguiu definir uma vitória no estouro do relógio. Em mais uma apresentação abaixo do esperado do time de São Francisco, o camisa 30 decidiu o triunfo por 105 a 103 no último lance.

Depois de um começo arrasador de temporada, os Warriors iniciaram uma queda livre, perdendo quatro de seus últimos seis jogos e deixando para trás a liderança geral da NBA para o Phoenix Suns. Na Chase Arena, diante do Houston Rockets, o pior time da Conferência Oeste, a expectativa era de uma vitória tranquila e a reabilitação. O resultado positivo veio, mas a atuação foi ruim e a equipe mais uma vez flertou com o vexame.

Curry iniciou mal a partida, anotando somente três pontos no primeiro tempo. Por consequência, os Rockets foram ao intervalo com vantagem de 54 a 43. O camisa 30 se redimiu no terceiro período, com 14 pontos e empate em 76, levando a decisão para os últimos 12 minutos.

O jogo seguiu equilibrado, com troca de cestas e alternância no placar até restarem poucos segundos no placar, com 103 a 103. Steve Kerr pediu tempo e armou a jogada final. "Essa era a jogada, deem a bola pro Curry e saiam da frente", revelou o técnico.

Otto Porter Jr. entregou para Curry, que encarou a marcação de Kevin Porter Jr. e arremessou, da entrada do garrafão, certeiro, para enorme festa na Chase Arena. A comemoração foi com o amigo Klay Thompson, no banco e com o time fazendo enorme gritaria e pulando.

"Tínhamos um bom espaço, eu estava no lugar certo, e dessa vez eu acertei, essa é a primeira", comemorou Curry, soltando um sonoro grito de alívio antes de ganhar "um banho" de água. Cestinha da noite, ele terminou com 22 pontos (abaixo de suas médias) e com 12 assistências. Os Warriors ganharam pela 33ª vez em 46 jogos.

No encontro do MVP Nikola Jokic, do Denver Nuggets, com o embalado Memphis Grizzlies de Ja Morant, os visitantes levaram a melhor na Pepsi Arena, no Colorado.

Comandados por seu armador, autor de 38 pontos, os Grizzlies chegaram à 32ª vitória com 122 a 118 no placar. O sérvio não brilhou desta vez, mesmo com 26 pontos anotados, e acabou ofuscado pelo melhor momento do oponente.

O Brooklyn Nets assumiu a liderança da Conferência Leste graças a um triplo-duplo de James Harden. Foram 37 pontos, 10 rebotes e 11 assistências no triunfo sobre o San Antonio Spurs, fora de casa, por 117 a 102. O time nova-iorquino foi beneficiado, ainda, pela derrota do Chicago Bulls diante do Milwaukee Bucks, por 94 a 90, retomando a primeira colocação.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 121 x 98 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 105 x 116 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 101 x 102 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 110 x 108 Miami Heat

Boston Celtics 105 x 109 Portland Trail Blazers

Washington Wizards 105 x 109 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 94 x 90 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 102 x 117 Brooklyn Nets

Utah Jazz 111 x 101 Detroit Pistons

Denver Nuggets 118 x 122 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 105 x 103 Houston Rockets