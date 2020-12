Stephen Curry revela que já iniciou negociações para renovar com Warriors

Um dos astros da NBA, o armador Stephen Curry pode passar toda a sua carreira em um só time. Em videoconferência com jornalistas, o jogador, de 32 anos, revelou que já iniciou negociações para renovar o seu contrato com o Golden State Warriors, franquia da região norte da Califórnia, que defende desde a temporada 2009-10.

Curry, três vezes campeão da NBA e duas vezes escolhido o MVP (melhor jogador) da temporada, não escondeu que veria com bons olhos a oportunidade de terminar a carreira nos Warriors. "Tivemos conversas. Neste momento está tudo em cima da mesa. Falamos de ser um Warrior e daquilo que o futuro reserva. Claro que estou completamente comprometido", afirmou.

"Tenho que fazer o que é correto para mim e para a equipe. Me sinto abençoado por estar em uma posição em que posso dizer que acredito nisso (jogar toda a carreira nos Warriors). Por isso é questão de deixar as coisas se desenrolarem como deve de ser", prosseguiu o armador, com contrato até o final da temporada 2021-22.

Curry lembrou de astros que fizeram sucesso em apenas uma equipe, como os casos de Magic Johnson e Kobe Bryant, que jogaram no Los Angeles Lakers, de Larry Bird, no Boston Celtics, e de Tim Duncan, no San Antonio Spurs.

"Se analisarmos bem, os jogadores que representaram o mesmo clube e alcançaram a grandeza e o sucesso formam um clube de elite. Por isso, seria um enorme feito. É algo de que já falei publicamente e para o qual estou muito comprometido", completou.