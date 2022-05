Stephen Curry viraliza com 'dancinha' ao comemorar cesta de 3 na NBA; veja vídeo

Stephen Curry mais uma vez foi o principal destaque do Golden State Warriors nas quadras da NBA. O armador de 34 anos anotou 21 pontos na vitória sobre o Dallas Mavericks, por 112 a 87, nesta quarta-feira, no 1º jogo da final da Conferência Oeste. Além da grande atuação, o astro do time de São Francisco chamou atenção pela "dancinha" na comemoração de uma linda cesta de 3, no terceiro quarto da disputa.

O lance aconteceu a pouco mais de nove minutos para o fim da partida. Curry se enfiou na defesa dos Mavericks pela direita e, marcado por dois adversários, deu um passe de costas para Draymond Green, que rapidamente devolveu a bola para o camisa 30, que, agora sem marcação, arremessou para aumentar a vantagem dos Warriors no placar. Arrancando aplausos com a jogada, ele comemorou com uma dança cheia de estilo.

Esta não é a primeira vez que Curry mostra sua "ginga" nas comemorações. Quem acompanha NBA com maior afinco sabe que o atleta, um dos mais irreverentes da NBA, tem o costume de emplacar suas dancinhas após uma sequência de 3 pontos. Na última temporada, a cena também aconteceu também diante do Boston Celtics e do Philadelphia 76ers.

Name this Steph Curry dance #NBAConferenceFinals presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/ecsQi5OAq7 — NBA (@NBA) May 19, 2022

Nas redes sociais, houve até mesmo quem achasse que o jogador estava debochando do adversário, que conta com Luka Doncic, que levou o prêmio de MVP nesta temporada, e ainda pode levar perigo nas seguintes disputas. Porém, fãs de Curry fizeram questão de destacar que as dancinhas são a marca-registrada do atleta há pelo menos 13 anos na NBA.

