Stephon Marbury, ex-Knicks, busca obter 10 milhões de máscaras para Nova York

O norte-americano Stephon Marbury, jogador do New York Knicks de 2004 a 2008, está trabalhando para tentar obter 10 milhões de máscaras para entregar em Nova York, sua cidade natal.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Marbury, de 42 anos, é técnico do Beijing Royal Fighters, time de Pequim. Ele revelou que busca comprar as máscaras a um custo de US$ 2,75 cada (R$ 14,00), o que estaria abaixo do preço de US$ 7,50 (R$ 38,25) pelo qual geralmente são vendidos.

Marbury entrou em contato com autoridades do bairro Brooklyn, em Nova York. "No fim das contas, sou do Brooklyn", disse Marbury. "Isso é algo que está próximo e querido do meu coração, na medida em que posso ajudar Nova York. Eu tenho família lá em Coney Island, muitos parentes, que estão sendo afetados por isso, então eu sei o quão importante é para as pessoas terem máscaras durante esse período."

A porta-voz do Departamento de Saúde de Nova York, Jill Montag, disse que as autoridades estaduais querem entrar em contato com Marbury, que atuou por 13 temporadas na NBA e foi medalha de bronze com a seleção norte-americana na Olimpíada de Atenas-2004. Seus últimos oito anos foram como jogador do Beijing Ducks.