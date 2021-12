Steve Kerr afirma que Stephen Curry carrega grandeza de Michael Jordan

Atual treinador do Golden State Warriors e campeão pelo Chicago Bulls como jogador nos anos 1990, Steve Kerr não poupou elogios a Stephen Curry, chegando a comparar o armador com Michael Jordan. "Eu penso em Steph com muitas formas como Michael Jordan porque foram tantos momentos em que eles se destacam. Talvez seja o verdadeiro significado da grandeza", explicou.

Curry carrega na carreira três títulos da NBA e duas nominações como MVP (melhor jogador da temporada), sendo líder de uma das maiores dinastias da história da liga com os Warriors. Mesmo assim, o armador recebe certo descrédito, sendo colocado em prateleiras diferentes de nomes como LeBron James e Kevin Durant na história.

Mas Curry carrega a seu favor o seu estilo de jogo e como ele impactou dentro da NBA, que na última década tem observado como os arremessos do perímetro ganharam grande foco das equipes.

Além disso, após duas temporadas marcadas por lesões, Curry tem mostrado grande serviço com os Warriors neste campeonato, registrando 27,7 pontos, 6,5 assistências e 41,6% nos chutes de três pontos.

Com esses números e atuações como contra o Los Angeles Clippers, há alguns dias, quando anotou 25 pontos em apenas um período, o armador se coloca como um dos candidatos ao prêmio de MVP da temporada e os Warriors novamente como um dos favoritos ao título.