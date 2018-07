Steve Kerr se torna técnico do Golden State Warriors na NBA

OAKLAND - O Golden State Warriors venceu a concorrência do New York Knicks e anunciou a contratação de Steve Kerr para ser o seu novo treinador na NBA. O ex-jogador assinou um contrato por cinco temporadas e US$ 25 milhões, segundo seu empresário, deixando de lado a função de comentarista dos jogos da liga norte-americana de basquete no canal de TV TNT.

Kerr vinha negociando para assumir o Knicks e ser o seu próximo treinador desde que Phil Jackson se tornou presidente da equipe em março. Como jogador, ele foi campeão três vezes seguidas da NBA pelo Chicago Bulls, sempre sob o comando de Phil Jackson, e outras duas vezes pelo San Antonio Spurs, dirigido por Gregg Popovich.

Ele também trabalhou por três temporadas como gerente geral do Phoenix Suns antes de renunciar ao cargo em junho de 2010. Agora, Kerr vai substituir Mark Jackson, que foi demitido pelo Warrriors em 6 de maio, após três temporadas em que o time se classificou aos playoffs.

No mês passado, Kerr disse que desejava dirigir uma equipe. E embora a possibilidade de armar um time aspirante ao título ao lado de Phil Jackson no Madison Square Garden parecia atrativa, a oportunidade de comandar uma equipe já de bom nível na Conferência Oeste e no seu estado natal acabou por convencê-lo a optar pelo Warriors.

Trabalhar agora no Warriors é certamente muito mais atraente do que quando Mark Jackson também deixou o cargo de comentarista de TV, em junho de 2011, para dirigir o time, que agora conta com vários jovens talentosos, incluindo Stephen Curry.