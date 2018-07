Steve Kerr será o treinador da Conferência Oeste

Após a confirmação de Mike Budenholzer como técnico da Conferência Leste, a equipe do Oeste conheceu seu novo treinador: Steve Kerr, do Golden State Warriors, vai comandar a Conferência Oeste no NBA All-Star Game 2015.

Com Kerr, os Warriors venceram 34 jogos e perderam apenas seis, deixando o time com um aproveitamento de 85%. O treinador, que está no seu primeiro ano como técnico do Warriors, levou a equipe ao impressionante número de 17 vitórias consecutivas.

Steve Kerr foi auxiliar de Gregg Popovich, treinador do San Antonio Spurs, que venceu o campeonato em 2013-14 e foi eleito o melhor treinador da última temporada.

O 64º NBA All-Star Game, jogo que vai reunir os principais astros da liga, será realizado no domingo, dia 15 de fevereiro, no Madison Square Garden, em Nova York.