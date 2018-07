Steve Nash lamenta lesão que vai tirá-lo da temporada da NBA

Um dos maiores armadores da NBA em todos os tempos, Steve Nash está fora da temporada 2014/2015 da liga. O veterano que joga atualmente no Los Angeles Lakers foi diagnosticado com um problema no nervo das costas e não terá condições de defender a equipe californiana no campeonato que começará no próximo dia 28. Aos 40 anos, o afastamento pode significar o fim de sua carreira.

"Estar em quadra nesta temporada tem sido minha maior prioridade e é desapontador não ser capaz de fazer isso", declarou Nash. "Eu trabalho muito duro para ficar saudável e infelizmente meu recente afastamento torna mais difícil atuar com total capacidade. Eu vou continuar apoiando meu time durante este período de descanso e vou focar em minha saúde a longo prazo."

No Los Angeles Lakers desde 2012, Nash atuou em apenas 65 partidas nas últimas duas temporadas, justamente por conta de lesões. Em 2013/2014, foram somente 15 jogos disputados pelo canadense. O novo problema físico, este mais grave, comoveu dirigentes e jogadores do time californiano, como o diretor-geral Mitch Kupchak.

"Por mais que estejamos desapontados por nós mesmos e pelos fãs, estamos mais desapontados por Steve. Sabemos o quão duro ele trabalhou nos últimos dois anos para tentar deixar o corpo pronto para o rigor da NBA, e o quanto ele quer jogar, mas infelizmente ele simplesmente não tem sido capaz de se estabelecer neste momento. Steve tem sido um grande profissional e nós apreciamos seu esforço", afirmou.

Nash sentiu o problema nas costas há cerca de duas semanas, quando carregava malas pesadas durante a pré-temporada do Lakers, mas somente agora os exames confirmaram a gravidade da lesão. Apesar da idade e da sequência de problemas físicos, o canadense não comentou sobre uma possível aposentadoria.

Um dos grandes armadores da NBA, Nash começou sua carreira no Phoenix Suns, passou pelo Dallas Mavericks e voltou ao Suns, onde viveu sua fase de maior sucesso entre 2004 e 2012, sendo inclusive escolhido o melhor jogador das temporadas 2004/2005 e 2005/2006. Em 2012, foi para o Lakers tentar ganhar seu primeiro título na liga, mas o grande time que contava ainda com Kobe Bryant, Pau Gasol e Dwight Howard fracassou. Em 2014/2015 será seu último ano de contrato com a franquia, o que aumenta a especulação sobre uma possível aposentadoria.