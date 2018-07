Stoudemire brilha e lidera Suns em triunfo sobre Lakers

O Phoenix Suns reagiu na final da Conferência Oeste da NBA e atuando em casa derrotou o Los Angeles Lakers por 118 a 109, na noite de domingo, diminuindo a vantagem dos atuais campeões na série melhor de sete jogos para 2 a 1. Agora, novamente como mandante, a equipe tentará empatar a disputa com um novo triunfo na terça-feira.

Para conseguir a primeira vitória, o Suns contou com desempenho brilhante de Amare Stoudemire, que anotou 42 pontos - a maior produção da sua carreira nos playoffs -, sendo 29 no segundo tempo, e obteve 11 rebotes. O pivô Robin Lopez também foi importante para o triunfo ao anotar 20 pontos. Também pelo Suns, Jason Richardson anotou 19 pontos. Steve Nash contribuiu com 17 pontos e 15 assistências.

O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 12 minutos e marcou apenas dois pontos. Kobe Bryant liderou o Lakers, com 36 pontos, 11 assistências e nove rebotes. Já o espanhol Pau Gasol fez 23 pontos. Os astros, porém, sofreram com atuações apagadas dos outros jogadores do Lakers.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com a quarta partida da final da Conferência Leste entre Boston Celtics e Orlando Magic. O Celtics lidera a série por 3 a 0 e pode avançar à decisão em caso de vitória.