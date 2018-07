Suns, de Leandrinho, bate Denver e assegura vantagem

No duelo dos brasileiros Leandrinho e Nenê, o primeiro deles levou a melhor na vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets, por 121 a 101, em Phoenix, na última terça-feira à noite, pela temporada regular da NBA. Com a vitória, o time do Arizona assegurou a vantagem de mando de quadra na primeira rodada dos playoffs da competição.

O resultado conquistado em casa deixou o Suns na quarta colocação da Conferência Oeste, com 53 vitórias e 28 derrotas, enquanto o Denver é o quinto colocado, também com 53 triunfos, mas a equipe foi superada 29 vezes.

Curiosamente, nesta quarta-feira o Phoenix enfrentará o Utah Jazz em um jogo que interessa diretamente ao Nuggets.

Com campanha idêntica a do time de Leandrinho, o Utah, que nesta terça bateu Golden State Warriors por 103 a 94, fora de casa, está na terceira posição da Conferência Oeste. Quem perder o duelo irá enfrentar o Denver Nuggets nos playoffs.

Leandrinho e Nenê atuaram por pouco tempo no confronto desta terça-feira e tiveram atuações discretas. O pivô jogou por 19 minutos e fez apenas oito pontos, enquanto Leandrinho ficou apenas 12 minutos em quadra e marcou nove.

Carmelo Anthony, com 29 pontos, foi o cestinha do confronto pelo Denver, mas as grandes atuações de Amare Stoudemire e Steve Nash fizeram a diferença para o Phoenix. O primeiro deles anotou 26 pontos, enquanto o segundo festejou um double-double com 18 pontos e dez assistências.

Em outro confronto disputado na última terça, o Chicago Bulls venceu o Boston Celtics por 101 a 93, em casa, e se manteve na briga por uma vaga nos playoffs. Derrick Rose, com 39 pontos, foi o grande destaque da equipe. Nesta quarta-feira, o Bulls volta à quadra para encarar o Charlotte Bobcats e precisa ganhar para seguir na luta pelo título da NBA.

Na oitava posição da Conferência Leste, o Chicago disputa o oitavo lugar e a consequente classificação aos playoffs com o Toronto Raptors, que nesta quarta-feira enfrenta o New York Knicks.

Já no outro confronto disputado na noite desta terça-feira pela NBA, o Los Angeles Lakers venceu o Sacramento Kings por 106 a 100, em casa, mesmo poupando o astro Kobe Bryant.

Já classificado aos playoffs como líder da Conferência Oeste, o time da Califórnia contou com bela atuação do espanhol Pau Gasol, que pegou oito rebotes e ainda foi o cestinha do duelo, com 28 pontos. O seu companheiro de equipe Shannon Brown fez 24 e também foi destaque.

O Lakers já sabe qual será o seu primeiro adversário nos playoffs da NBA. A equipe terá pela frente o Oklahoma City Thunder, que já assegurou a oitava posição da Conferência Oeste e não pode mais alcançar o San Antonio Spurs, o sétimo colocado.

Confira os resultados dos jogos de terça-feira na NBA:

Chicago Bulls 101 x 93 Boston Celtics

Golden State Warriors 94 x 103 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 106 x 100 Sacramento Kings

Phoenix Suns 123 x 101 Denver Nuggets

Confira as partidas desta quarta-feira na NBA:

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Charlote Bobcats x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Houston Rockets x New Orleans Hornets

Miami Heat x New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x New York Knicks

Washington Wizards x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Utah Jazz x Phoenix Suns