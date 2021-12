Suns derrubam Warriors, somam 17ª vitória seguida e viram líderes da Conferência Oeste na NBA

No duelo mais aguardado da Conferência Oeste da NBA até agora, o Phoenix Suns fez valer a maior consistência e derrubou o Golden State Warriors por 104 a 96, na noite desta terça-feira. Os atuais vice-campeões conquistaram a 17ª vitória consecutiva na temporada regular, igualando o recorde histórico da franquia, e alcançaram o topo da tabela do Oeste, desbancando justamente os Warriors.

Com o resultado, os Suns atingiram o mesmo aproveitamento dos rivais, com 18 vitórias e apenas três derrotas. Na prática, as duas equipes dividem a melhor campanha da NBA no momento. Mas o time de Phoenix leva vantagem nos critérios de desempate para ocupar o primeiro posto no Oeste.

Leia Também LeBron James testa positivo para covid-19 na NBA e ficará em isolamento por 10 dias

A grande vitória dos Suns foi conquistada mesmo sem poder contar com Devin Booker durante a maior parte do jogo. Um dos destaques da temporada passada e um dos maiores pontuadores do campeonato atual, ele se machucou e deixou a quadra no segundo quarto, com dez pontos na bagagem.

Sob o comando do maestro Chris Paul, Deandre Ayton assumiu a responsabilidade e anotou um "double-double" de 24 pontos e 11 rebotes. Paul também obteve dois dígitos em dois fundamentos, com 15 pontos e 11 assistências. Jae Crowder e o reserva Cameron Johnson contribuíram com 14 pontos cada.

Do outro lado, os Warriors sentiram as consequências da irregularidade de Stephen Curry. Em noite pouco inspirada, ele marcou apenas 12 pontos. Jordan Poole acabou liderando a equipe, com 28 pontos. Foi o cestinha da partida. O reserva Otto Porter Jr. registrou 16 pontos. Foi a primeira vez na temporada que a equipe da Califórnia marcou menos de 100 pontos.

Em outro bom jogo da rodada, o Los Angeles Lakers bateu o Sacramento Kings por 117 a 92, mesmo sem LeBron James, que testou positivo para a covid-19. Fora de casa, os Lakers contaram com a liderança de Anthony Davis, responsável por 25 pontos. Russell Westbrook contribuiu com 23 e o reserva Malik Monk anotou 22.

A equipe de Los Angeles ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste, com 12 triunfos e 11 derrotas, enquanto os Kings estão em 11º, com oito vitórias e 14 revezes.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Brooklyn Nets 112 x 110 New York Knicks

Toronto Raptors 91 x 98 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 92 x 117 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 104 x 96 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 110 x 92 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Denver Nuggets

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings