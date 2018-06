Suns ganha sorteio e fará primeira escolha do Draft da NBA

O Phoenix Suns venceu o sorteio do Draft da NBA, que aconteceu na noite de terça-feira, e realizará a primeira escolha na cerimônia prevista para o próximo mês, no dia 21, em Nova York. Será a primeira vez que o time do Arizona terá a oportunidade de iniciar a seleção, um consolo após uma temporada em que teve a pior campanha entre todos os times, com 21 vitórias e 61 derrotas.

Em 1969, o Suns perdeu em um "cara ou coroa" o direito de fazer a primeira escolha para o Milwaukee Bucks, que, então, selecionou Kareem Abdul-Jabbar. O time, então, optou por Neal Walk. "Isso é maravilhoso para nossa franquia", comentou o gerente-geral do Suns, Ryan McDnonough. "É algo que você não tem controle, então você tenta não ficar nervoso. Mas eu estava aqui morrendo. Eu mal conseguia respirar. Eu precisava de um tanque de oxigênio".

Agora, o Suns tem bons candidatos para o recrutamento, todos vinculados ao Arizona ou ao seu novo técnico, o sérvio Igor Kokoskov. DeAndre Ayton, jogador de primeiro ano de Arizona, aparece como candidato a primeira seleção. O pivô, inclusive, esteve presente ao sorteio de terça-feira, assim como Marvin Bagley III, que é nascido no Arizona.

E Kokoskov conhece bastante o esloveno Luka Doncic, que chegará à NBA procedente do Real Madrid. O treinador estava à frente da seleção eslovena na conquista do Europeu de Basquete em 2017. "Temos um pequeno grupo de jogadores em mente, mas não vamos descartar ninguém no momento", disse McDonough. "Acho que faremos uma ótima seleção, não importa quem recrutemos."

O Sacramento Kings terá a segunda seleção e o Atlanta Hawks ficou com a terceira. As duas equipes melhoraram seu lugar no recrutamento em comparação ao posto que ocuparam na temporada. O Kings tinha 18,3% de probabilidade de ficar entre os três primeiros antes do sorteio. O Atlanta Hawks chegou com 42,3% de chance.

Os três primeiros postos no recrutamento foram definidos por sorteio. A ordem entre o quarto e o 14º lugar se definiram em ordem inversamente proporcional ao posto de cada equipe na classificação da temporada regular. Dono da segunda pior campanha, o Memphis Grizzlies terá o direito de fazer a quarta escolha.

Curiosamente, Hawks e Suns chegaram ao sorteio um dia após apresentarem seus novos treinadores. Lloyd Pierce assumiu o Atlanta, chegando com a reputação de ter se destacado no desenvolvimento de jovens jogadores, trabalhando com Joel Embiid, Stephen Curry, Klay Thompson e LeBron James.