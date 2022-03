Líderes da Conferência Oeste vencem e Los Angeles Lakers tropeça de novo na NBA

O trio que domina a Conferência Oeste da NBA não deu chance aos rivais na noite desta quarta-feira. Donos das melhores campanhas da temporada regular até agora, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies e Golden State Warriors vencerem seus jogos e mostraram que os playoffs do Oeste têm tudo para ser um dos mais acirrados dos últimos anos.

Para efeito de comparação, até os Warriors, que estão em terceiro lugar, apresentam melhor aproveitamento do que o Miami Heat, líder da Conferência Leste, apesar de suas seguidas oscilações. Nesta quarta, a comparação foi direta e logo na casa do Heat. O time do Oeste venceu por 118 a 104, na primeira vitória dos Warriors desde que Stephen Curry se machucou, há uma semana.

Leia Também Antetokounmpo volta após lesão e Bucks arrasam Bulls na NBA; Warriors perdem

Os visitantes jogaram praticamente com apenas um titular em Miami, uma vez que Draymond Green, Otto Porter Jr. e Klay Thompson ficaram de fora por conta de pequenas lesões ou mesmo por prevenção. Jordan Poole carregou a equipe nas costas, com seus 30 pontos e nove assistências. Damion Lee, Jonathan Kuminga e Andrew Wiggins marcaram 22 pontos cada.

"Nosso clima de competição geral e a execução do jogo no final dos dois tempos foi excelente", exaltou o técnico dos Warriors, Steve Kerr. "É muito importante seguir buscando e não sucumbir a todo o barulho e a montanha-russa, que é natural no campeonato. Você precisa seguir forçando, olhando para frente. E foi isso que nossos rapazes fizeram hoje."

Após uma forte queda de aproveitamento nos últimos anos, logo depois de dominar a NBA, os Warriors fazem uma temporada irregular, de novas lesões e dúvidas. Mesmo assim, está perto da classificação direta aos playoffs, com 48 vitórias e 25 derrotas. Já o Miami Heat, liderado nesta quarta por Kyle Lowry (26 pontos) e Bam Adebayo (25), já está assegurado nos playoffs, com retrospecto de 47/26.

Também fora de casa, o Phoenix Suns segue fazendo vítimas. O melhor time do campeonato até agora superou o Minnesota Timberwolves por 125 a 116. Foi a sexta vitória consecutiva da equipe, que venceu ainda 18 dos últimos 22 jogos disputados. No geral, soma 59 triunfos e apenas 14 revezes.

Nesta quarta, quem liderou os atuais vice-campeões da NBA foi Deandre Ayton, com sua melhor performance da carreira: 35 pontos. Anotou ainda um "double-double" por registrar 14 rebotes. Devin Booker contribuiu com 28 pontos, enquanto Landry Shamet marcou 19. Anthony Edwards foi o maior pontuador dos anfitriões, com 19. Os Timberwolves estão em sétimo lugar no Oeste, uma posição acima da zona de classificação direta aos playoffs, com 42 vitórias e 32 derrotas.

Já o Memphis Grizzlies, vice-líder do Oeste, aproveitou nova oscilação do Brooklyn Nets para vencer por 132 a 120, em casa. De'Anthony Melton e Desmond Bane foram os maiores pontuadores dos anfitriões, com 23 pontos cada. Com seu bom jogo coletivo, os Grizzlies acabaram ofuscando os 43 pontos de Kyrie Irving e o "double-double" de Kevin Durant (35 pontos e 11 rebotes).

Enquanto os Grizzlies estão perto da vaga nos playoffs, com 50/23, os Nets estão em oitavo na Conferência Leste, fora da zona de classificação direta. Ocupam o oitavo lugar, com 38/35.

Em situação parecida, porém no lado Oeste, o Los Angeles Lakers acumulou mais um tropeço nesta quarta. Sem LeBron James, machucado, perdeu em casa para o Philadelphia 76ers por 126 a 121. Dwight Howard e Russell Westbrook, com 24 pontos cada, tentaram salvar os anfitriões, sem sucesso.

Joel Embiid e James Harden lideraram os Sixers com 30 e 24 pontos, respectivamente. O primeiro ainda anotou 10 rebotes, acumulando mais um "double-double" na temporada. O time da Filadélfia está perto da classificação, na vice-liderança do Leste, com 45 vitórias e 27 derrotas. Já os Lakers estão em nono, no Oeste, com 31/42.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira da NBA

Detroit Pistons 122 x 101 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 106 x 121 New York Knicks

Indiana Pacers 109 x 110 Sacramento Kings

Boston Celtics 125 x 97 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 132 x 120 Brooklyn Nets

Miami Heat 104 x 118 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 118 x 102 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 116 x 125 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 110 x 91 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 96 x 133 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 121 x 126 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira da NBA

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Phoenix Suns