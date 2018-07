Suns vence em casa e freia reação do Lakers na NBA

A partida foi a primeira de Steve Nash, que fez 11 pontos e deu apenas duas assistências, em Phoenix desde a sua contratação pelo Lakers após o fim da temporada 2011/2012 da NBA. O Lakers vinha embalado por três vitórias seguidas, todas em casa, mas parou no Suns e ainda perdeu Dwight Howard, com uma lesão no ombro, no último período. Kobe Bryant foi o principal destaque da equipe na partida, com 17 pontos e nove rebotes.

O San Antonio Spurs conquistou a nona vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA ao derrotar, na noite de quarta, o Charlotte Bobcats por 102 a 78, em casa. A equipe do Texas também soma 17 triunfos seguidos como mandante. Tony Parker liderou o Spurs com 22 pontos e o brasileiro Tiago Splitter marcou 15 pontos, conseguiu quatro rebotes e deu duas assistências nos 30 minutos em que permaneceu em quadra. A partida marcou o retorno do técnico Gregg Popovich, que ficou afastado das três partidas anteriores do Spurs por estar doente. Ramon Sessions fez 22 pontos para o Bobcats, que perdeu cinco das últimas seis partidas.

Com excelente atuação no segundo tempo, o Miami Heat derrotou o Brooklyn Nets por 105 a 85, na noite de quarta, fora de casa. LeBron James foi o cestinha da partida com 24 pontos, três a mais do que Dwyane Wade, na 13ª vitória consecutiva do Heat sobre o Nets na NBA.

As equipes foram para o intervalo empatadas por 49 a 49, mas depois os atuais campeões, que converteram 11 de 19 arremessos de três pontos, deslancharam. Brook Lopez, escolhido para substituir o contundido Rajon Rondo no All-Star Game da NBA, fez 21 pontos para o Nets.

Na segunda partida sem Rondo, afastado do restante da temporada por causa de uma lesão, o Boston Celtics venceu, em casa, o Sacramento Kings por 99 a 81. Paul Pierce liderou a equipe, com 16 pontos e 10 rebotes, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa somou sete pontos e duas assistências em 15 minutos. O duelo praticamente foi definido no primeiro tempo, quando o Celtics foi ao intervalo vencendo por 59 a 38. Tyre Evans, do Kings, foi o cestinha da partida com 19 pontos, além de ter obtido 11 rebotes.

Fora de casa, o Washington Wizrds perdeu por 92 a 84 para o Philadelphia 76ers, apesar da boa atuação do brasileiro Nenê Hilário, que somou 16 pontos, oito rebotes e duas assistências nos 36 minutos em que permaneceu em quadra. Já Emeka Okafor somou 15 pontos e 17 rebotes. A equipe da Filadélfia, porém, se deu melhor e conquistou apenas a quarta vitória nos últimos 23 jogos. Jrue Holiday foi o cestinha da partida, com 21 pontos, enquanto Spencer Hawes fez 12 pontos e conseguiu 11 rebotes.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 92 x 84 Washington Wizards

Indiana Pacers 98 x 79 Detroit Pistons

Boston Celtics 99 x 81 Sacramento Kings

New York Knicks 113 x 97 Orlando Magic

Atlanta Hawks 93 x 92 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 85 x 105 Miami Heat

Milwaukee Bucks 88 x 104 Chicago Bulls

Minnesota 90 x 96 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 102 x 78 Charlotte Bobcats

Denver Nuggets 118 x 110 Houston Rockets

Utah Jazz 104 x 99 New Orleans Hornets

Phoenix Suns 92 x 86 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Dallas Mavericks