Suns vencem Jazz com virada no fim; Durant brilha em vitória do Nets na NBA

O Phoenix Suns segue confirmando sua força jogo a jogo na NBA e conquistou uma grande vitória de virada sobre o Utah Jazz na rodada realizada na noite desta sexta-feira e início da madrugada de sábado. Os líderes da Conferência Oeste superaram uma desvantagem de 17 pontos no quarto período para alcançarem o triunfo por 111 a 105. A noite ainda teve brilho de Kevin Durant, que anotou 36 pontos na vitória do Brooklyn Nets por 118 a 107 sobre o Cleveland Cavaliers.

Pelo lado Leste, o time de Kevin Durant trava disputa acirrada na classificação com o Cleveland Cavaliers. Com a vitória na última sexta, o Brooklyn Nets assumiu a sétima colocação (48/38), mesmo desempenho dos rivais de Cleveland. O Brooklyn leva a melhor no confronto direto, com três vitórias contra uma do rival. Os times poderão voltar a se encontrar no play-in já na próxima semana.

"Foi um jogo lá e cá. Nós tomamos a frente e depois eles nos ‘acertaram na boca’, mas conseguimos responder da mesma forma. Esta tem sido a natureza da nossa temporada: ser derrubado e encontrar a melhor forma de responder. Creio que esta noite demos uma ótima demonstração de como podemos responder", disse Durant após o jogo.

Deandre Ayton selou a vitória dos Suns após passe de Chris Paul, faltando 18.4 segundos para o fim do jogo. Devin Booker foi o cestinha da partida, com 33 pontos. "Nós lemos o jogo. Eles tentaram nos tirar esta vitória? Boom, foram atingidos. Não estamos surpresos", afirmou Chris Paul, um dos maestros do time.

A uma rodada do fim da temporada regular, o Suns ocupa a 1ª posição (64/17), enquanto Jazz é o 5º colocado na Conferência Oeste (48/33). Já na Conferência Leste, o líder Miami Heat (53/28) também levou a melhor nesta madrugada, com vitória por 113 a 109 sobre o Atlanta Hawks. O time de Trae Young segue em nono, com 42 vitórias e 39 derrotas.

Outro grande destaque individual da noite foi Luka Doncic, mais uma vez. Ele fez 39 pontos e 11 rebotes na vitória do Dallas Mavericks por 128 a 78 sobre o Portland Trail Blazers. Doncic recebeu sua 16º falta técnica na temporada e os Mavericks jogarão o final da temporada regular sem contar com o astro.

O Los Angeles Larkers finalmente conseguiu interromper a sequência negativa de derrotas, que chegou a oito consecutivas. Desfalcado de seus principais jogadores, o Lakers venceu o Oklahoma City Tunder por 120 a 101. O LA Lakers é apenas o 11º colocado na Conferência Oeste (32/49) e o Oklahoma é o 14º (24/57).

Confira os resultados desta sexta-feira:

Washington Wizards 92 x 114 New York Knicks

Detroit Pistons 101 x 131 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 117 x 115 Houston Rockets

Brooklyn Nets 118 x 107 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 117 x 133 Charlotte Hornets

Miami Heat 113 x 109 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 128 x 78 Portland Trail Blazers

Utah 105 x 111 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 120 x 102 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos deste sábado:

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

LA Clippers x Sacramento