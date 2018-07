Tainá exalta preparação para Mundial de Basquete

Candidata a sucessora da veterana Adrianinha como principal armadora da seleção brasileira feminina de basquete, Tainá conseguiu se destacar durante a preparação para a disputa do Mundial da Turquia. Feliz com o bom momento, a garota de apenas 22 anos exaltou o trabalho que tem sido feito pelo grupo do Brasil antes da disputa do campeonato que começa no dia 27 de setembro.

"Toda preparação foi bastante proveitosa. O que podia ser feito foi feito. Soubemos fazer e impor o nosso jogo contra os adversários (no Sul-Americano e nos amistosos na Europa)", disse Tainá, que treina com o grupo em São José dos Campos, no interior paulista. "Pelo que treinamos, temos capacidade de conquistar bons resultados e, quem sabe, até surpreender nesse Mundial."

"O Brasil é um time muito aguerrido, com as atletas jogando com muita garra, independente do adversário. Em cada posição temos jogadoras com características bem diferentes. Isso pode fazer a diferença, pois se o banco é forte como as titulares, o nível da equipe sobe mais ainda", avaliou Tainá. "Vamos forte para tentar colocar em prática tudo que temos treinado."

Com 35 anos, Adrianinha é a armadora titular do Brasil, mas deve se aposentar da seleção depois do Mundial. E Tainá garante estar pronta para ocupar esse espaço. "Estou trabalhando muito duro em busca disso. Treino e tento fazer o meu melhor todos os dias. A Adrianinha é uma grande companheira e sempre tenta me ajudar com isso. Para mim, ela é a melhor do Brasil", contou a garota.