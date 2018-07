Técnico da seleção convoca 16 jogadoras para Sul-Americano de basquete feminino

Com seis jogadores que atuam na Europa e cinco no Brasil, foi divulgada nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) a lista das 16 jogadoras convocadas para a disputa do Sul-Americano feminino, em agosto.

O técnico Carlos Lima chamou pela primeira vez as duas destaques do São Bernardo, que estrearam no time principal nesta temporada: Thayná, eleita revelação da Liga de Basquete Feminino (LBF), e a armadora Lays. Ambas já atuaram pelas seleções de base.

O campeão Campinas cedeu apenas uma atleta: a ala-armadora Babi, que na reta final da campanha atuou como ala-pivô no esquema do técnico Antonio Carlos Vendramini. Tati Pacheco, vice-campeã e uma das principais pontuadoras do Sampaio Basquete, também foi chamada.

Cestinha do campeonato com 21 pontos por jogo, a ala Jaqueline, do Santo André, foi outro nome lembrado por Carlos Lima, fechando o quinteto que atua no Brasil. Das 11 jogadoras que disputam torneios no Exterior, seis jogam na Europa, duas na Argentina e três nos Estados Unidos, entre elas as promessas Izabela Nicoletti e Kamilla, de 18 e 17 anos, respectivamente.

A seleção fará um período de treinamentos de 23 de julho a 10 de agosto. A Confederação Sul-Americana de Basquete (Consubasquet) ainda não informou o país-sede da competição.

Confira as convocadas da seleção brasileira feminina de basquete:

Armadoras - Babi (Vera Cruz Campinas-SP), Lays (São Bernardo/Brazolin/Unip-SP) e Tainá Paixão (Las Heras-Argentina)

Alas - Isabela Ramona (Valencia-Espanha), Izabela Nicoletti (Florida State University-Estados Unidos), Izabella Sangalli (Club Tomás de Rocamora-Argentina), Jaqueline (Santo André/Apaba-SP), Raphaella Monteiro (União Sportiva-Portugal), Tati Pacheco (Sampaio Basquete-MA) e Thayná (São Bernardo/Brazolin/Unip-SP)

Pivôs - Clarissa (Lyon Asvel-França), Damiris (Atlanta Dream-Estados Unidos), Erika (Perfumerías Avenida-Espanha), Kamilla (Hamilton Heights C.A.-Estados Unidos), Leticia (União Sportiva-Portugal) e Nadia (Girona-Espanha)