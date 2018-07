Técnico da seleção de basquete vai aos EUA para encontrar brasileiros da NBA

SÃO PAULO - Para evitar que se repitam os cortes de outras ocasiões, com os principais jogadores brasileiros pedindo dispensa de defender a seleção de basquete, o técnico Rubén Magnano, acompanhado do diretor técnico Vanderlei Mazzuchini, viaja nesta quarta-feira para os EUA para se reunir com os atletas que atuam na liga profissional norte-americana.

Vão se encontrar com Magnano e com Vanderlei o ala-armador Leandrinho Barbosa (Phoenix Suns) e os pivôs Tiago Splitter (San Antonio Spurs), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Vitor Faverani (Boston Celtics) e Nenê (Washington Wizards).

A viagem começa por Phoenix, onde a dupla vai se reunir com Leandrinho. Na sexta, Magnano e Vanderlei vão a San Antonio ver o jogo do Spurs contra o time de Leandrinho e, em seguida, conversar com Splitter. Nos três dias seguintes o técnico e o diretor técnico da seleção passam por Cleveland, Boston e Washington, nesta ordem.

Atualmente, só Tiago Splitter e Anderson Varejão vêm jogando regularmente. Leandrinho e Nenê estão machucados, mas as lesões dos dois não são graves. Já Faverani sofreu uma lesão no joelho, precisou ser operado, e é dúvida para o Mundial, que começa em 30 de agosto. Os convocados por Magnano se apresentam em 20 de julho.