Técnico de basquete porto-riquenho Flor Meléndez dá positivo para coronavírus

O técnico de basquete porto-riquenho Flor Meléndez, de 73 anos, está infectado com o coronavírus. O anúncio foi feito, neste domingo, foi feito pelo sua filha Mayra.

"Seu quadro é estável. Hoje (domingo), chegaram os resultados, mas ele está internado desde quinta-feira por apresentar um quadro de desidratação. Ele não tem problemas respiratórios, mas está com febre, embora seja baixa", disse Mayra, que pediu para as pessoas que estiveram em contato físico com Melendez últimas duas ou três semanas para tomarem as medidas de precaução necessárias para não ocorrer o aumento do contágio da doença.

"Agora ele começará a receber o tratamento e se tudo der certo, poderá ser liberado (do hospital) em alguns dias. No geral, ele está bem", afirmou Mayra. Segundo ela, o pai provavelmente estava infectado no início de março em meio às finais do basquete nacional.

"O médico nos disse que temos de voltar até três semanas atrás, porque nas duas últimas, quando o bloqueio chegou, ele ainda estava trabalhando. Depois ficou em quarentena e não saiu de casa. Mas na primeira semana de março ele estava no trabalho. Nós, como família, com responsabilidade, queremos comunicá-lo. Papai é uma figura pública e muitas pessoas o amam, e queremos que o ponham em suas orações."