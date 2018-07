Técnico deixa Espanha após decepção no Mundial de Basquete

O técnico Juan Antonio Orenga não resistiu à decepcionante campanha da seleção espanhola no último Mundial de Basquete e pediu dispensa do cargo nesta terça-feira. Uma das grandes favoritas do torneio e atuando em casa, a equipe não passou das quartas de final, caindo diante da França.

"No dia de hoje, Juan Antonio Orenga comunicou sua renúncia do cargo de treinador da seleção nacional, por considerar que não foram alcançados os resultados esperados na Copa do Mundo e com o propósito de facilitar o planejamento do futuro a curto e médio prazo", explicou a Federação Espanhola de Basquete (FEB) em comunicado.

A Espanha entrou no último Mundial como uma das favoritas e considerada a única equipe capaz de vencer os Estados Unidos. Embalada pela torcida, a seleção atropelou seus primeiros seis adversários (inclusive o Brasil) até cair de forma surpreendente nas quartas para a desfalcada França, que não tinha Tony Parker, Joakim Noah, entre outros. No fim, o título ficou mesmo com os norte-americanos.

Apesar da decepção, a FEB fez questão de agradecer os serviços prestados pelo treinador. "A FEB quer agradecer a Juan Antonio Orenga por seu trabalho e compromisso, ao mesmo tempo que segue contando com sua experiência e conhecimento, em um novo posto na comissão técnica ainda por decidir, para a evolução de nosso modelo esportivo."

Orenga estava no cargo desde o início de 2013 e respondeu os agradecimentos da federação. "Quero expressar meu agradecimento aos jogadores, membros do corpo técnico, presidente e demais pessoal da federação pelo trabalho conjunto levado ao máximo nestes últimos dois anos", comentou.