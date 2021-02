Técnico do Brooklyn Nets, Steve Nash projeta retorno de Kevin Durant aos jogos da NBA

A pandemia do novo coronavírus afetou drasticamente o mundo dos esportes e a NBA, uma das primeiras entidades a se mobilizar contra a covid-19, está fazendo jogo duro no combate à doença. Tanto que tirou Kevin Durant, um dos principais astros da liga, no decorrer do duelo entre Brooklyn Nets e Toronto Raptors.

Durant teve contato com uma pessoa que testou positivo para o coronavírus. Mesmo assim, o astro entrou em quadra na noite da sexta-feira pois seus três exames, realizados 24h antes da partida, haviam dado negativo. Como a NBA está sob fortes protocolos para conter a pandemia, o ala foi obrigado a sair de quadra mesmo, em teoria, estar livre do vírus.

Leia Também Curry faz 57 pontos, mas Doncic brilha e Mavs vencem os Warriors na NBA

Depois do episódio curioso e frustrante para Durant, segundo ele próprio, foi então ventilada a possibilidade dele perder diversos jogos dos Nets em razão deste cenário. Steve Nash, técnico de Brooklyn, confirmou a previsão, esclarecendo que a expectativa é que seu astro retorne a combate na próxima sexta-feira. Assim sendo, o camisa 7 perderá os próximos dois compromissos da franquia.

Segundo os protocolos da NBA, qualquer pessoa que teve contato com infectados pela covid-19 deve permanecer em quarentena por, no mínimo, seis dias. Se os exames continuarem dando negativo até o próximo sábado, quando o Brooklyn Nets encara o Golden State Warriors, Durant poderá voltar. Até lá, perderá os jogos com Detroit Pistons e Indiana Pacers. Ele também já esteve ausente contra o Philadelphia 76ers, neste sábado, em que sua equipe foi derrotada.

Kevin Durant esteve sem máscaras com seu funcionário infectado dentro de um carro por pelo menos três vezes na sexta-feira: quando foi do centro de treinamento para a testagem, quando foi de sua casa para uma outra testagem, e quando foi para o jogo com os Raptors. Depois de jogar três quartos contra Toronto, o astro teve de ser afastado da partida tendo atuado por 19 minutos.