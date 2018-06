Técnico do Raptors é eleito o melhor da temporada pelos treinadores da NBA

O treinador do Toronto Raptors, Dwane Casey, foi eleito o melhor técnico da NBA nesta temporada, em votação que envolveu os outros comandantes das equipes da liga. A premiação é paralela e distribuída pela Associação Nacional de Treinadores de Basquete (NBCA, na sigla em inglês).

"Ser homenageado por seus colegas é incrivelmente gratificante, e eu estou tão agradecido aos meus colegas da liga por esse reconhecimento", disse Casey. "Eu também sou grato à talentosa e dedicada comissão técnica com quem trabalho todo dia em Toronto. Ser reconhecido com um prêmio que leva o nome de Michael H. Goldberg é muito especial", acrescentou.

Casey venceu após uma temporada em que a franquia de Toronto teve a melhor campanha da Conferência Leste com 49 vitórias e 23 derrotas. O time, porém, foi "varrido" na segunda rodada dos playoffs pelo Cleveland Cavaliers.

Os outros treinadores lembrados na votação foram Brett Brown, do Philadelphia 76ers, Mike D'Antoni, do Houston Rockets, Nate McMillan, do Indiana Pacers, Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, Doc Rivers, do Los Angeles Clippers, Quin Snyder, do Utah Jazz, e Terry Stotts, do Portland Trail Blazers.

D'Antoni e Erik Spoelstra, do Miami Heat, dividiram o prêmio da NBCA quando ele foi criado, na última temporada. Casey receberá o prêmio no reunião anual da NBCA em setembro. Uma votação separada da imprensa servirá para definir o ganhador do prêmio Treinador do Ano da NBA, que será anunciado em 25 de junho.