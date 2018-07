Técnico do Thunder é eleito o melhor da NBA

Depois de levar o Oklahoma City Thunder pela primeira vez aos playoffs da NBA, Scott Brooks foi eleito nesta quarta-feira o melhor técnico da temporada. Na votação que conta com a participação dos jornalistas que fazem a cobertura da liga norte-americana de basquete, ele teve 480 pontos, superando Scott Skilles (Milwaukee Bucks), que recebeu 313, e Nate MacMillan (Portland Trail Blazers), com 107.

Scott Brooks assumiu o cargo no meio da temporada passada, quando o Thunder conseguiu apenas 23 vitórias em 82 jogos. Com praticamente o mesmo grupo de jogadores - entre eles, está o novo astro Kevin Durant -, ele comandou o time em uma campanha de 50 vitórias e 32 derrotas no campeonato atual, terminando em oitavo lugar na Conferência Oeste, o que garantiu a inédita vaga nos playoffs.

Ex-jogador da própria NBA, tendo sido campeão como reserva do Houston Rockets em 1994, Scott Brooks tem 44 anos. E, com esse prêmio, se consolida como um dos grandes nomes da nova geração da treinadores. Agora, porém, seu desafio será reverter a desvantagem do Thunder no confronto com o Los Angeles Lakers, que abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos - as duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, em Oklahoma City.