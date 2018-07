Técnico do Uniceub/Brasília, Sergio Hernández desfalca Jogo das Estrelas

FORTALEZA - O técnico do Uniceub/Brasília, o argentino Sergio Hernández, é o grande desfalque do Jogo das Estrelas, que terá os torneios individuais neste sábado e o jogo entre as equipes NBB Brasil e NBB Mundo no dia seguinte, em Fortaleza.

O ex-técnico da seleção argentina (sucedeu Rubén Magnano) rumou para o seu país sem avisar os dirigentes da LNB (Liga Nacional de Basquete). Não é a primeira vez que Hernández dá "escapadas" para a Argentina. Ele às vezes até perde treinos do Uniceub, que ficam a cargo de seu auxiliar.

Cássio Roque, presidente da LNB, foi surpreendido pela notícia nesta quinta-feira. "Fiquei sabendo hoje disso. Vamos tentar saber o que aconteceu. Ele foi votado, escolhido, convidado. Deve ter algum motivo relevante. Talvez não tenha sido passada para ele a importância do evento. Ele não foi chamado para assistir a uma partida, isto aqui faz parte do negócio".

Hernández seria auxiliar de Gustavo de Conti, o técnico do Paulistano, que vai se encarregar de comandar o NBB Mundo.

Sob o comando de Hernández, Brasília não tem cumprido uma grande temporada. O treinador chegou a dizer que era difícil implantar conceitos novos com jogadores já rodados, e que o basquete brasileiro está muito atrasado taticamente. A equipe do Distrito Federal penou no início do NBB, mas depois reagiu e já ocupa a quarta colocação na classificação. Conquistou a Liga Sul-Americana, mas foi eliminado na primeira fase da Liga das Américas.

Segundo o experiente armador Nezinho, não está faltando trabalho. "Nossa pré-temporada foi bem dura. Chegamos a fazer treinos táticos de três horas e meia. Acho que a equipe está evoluindo".