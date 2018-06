Técnico do Warriors descarta Curry em 1º confronto dos playoffs da NBA

O técnico Steve Kerr descartou a presença do astro Stephen Curry no primeiro confronto do Golden State Warriors nos playoffs da NBA. O jogador voltou a se machucar na noite de sexta-feira, na vitória sobre o Atlanta Hawks. Ele sofreu uma entorse de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

A previsão inicial era de possível retorno em três semanas, deixando em risco a participação do astro nos primeiros jogos dos playoffs. Neste domingo, porém, o treinador acabou com qualquer chance de ter o jogador na primeira rodada dos playoffs - o vice-líder da Conferência Oeste já estava garantido na disputa.

"Não há possibilidade de ele jogar a primeira rodada", disse Steve Kerr, descartando a possível volta do astro. Pela previsão da equipe, ele seria reavaliado em três semanas, o que coincidiria com o início dos playoffs, no dia 14 de abril.

Curry se machucou justamente quando voltava de contusão. Ele havia desfalcado os atuais campeões da NBA por seis jogos seguidos, em razão de uma lesão no tornozelo direito. Na sexta, ele se machucou novamente quando, em um lance de ataque do Hawks, o pivô JaVale McGee caiu sobre sua perna. O armador precisou ser substituído e não voltou mais à quadra.

O astro não é a única baixa da estrelada equipe. Kevin Durant e Draymond Green também desfalcaram o Warriors por questões físicas. O técnico da equipe espera ter o retorno de Durant na próxima semana.