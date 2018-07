Técnico dos Hawks é eleito o melhor da temporada da NBA

A NBA anunciou nesta terça-feira que Mike Budenholzer, do Atlanta Hawks, foi eleito o melhor técnico da temporada 2014/2015 da NBA. O treinador, que está em seu segundo ano na equipe de Atlanta, teve o seu trabalho reconhecido após levar o Hawks a terminar a temporada regular com 60 vitórias em 82 jogos.

A campanha é a melhor da história da franquia e garantiu ao Hawks o primeiro lugar da Conferência Leste. Com tal desempenho do seu time, Budenholzer recebeu 67 votos de primeiro lugar e 513 pontos no geral na votação que envolveu jornalistas e comentaristas da NBA.

Assim, o comandante do Hawks superou até mesmo Steve Kerr, que levou o Golden State Warriors a encerrar a temporada com a melhor campanha entre todos os times da NBA, com 67 triunfos e apenas 15 derrotas. Kerr ficou em segundo lugar na votação, com 56 votos de primeiro lugar e 471 pontos. Já Jason Kidd, que surpreendeu ao levar o Milwaukee Bucks aos playoffs, foi o terceiro colocado.

Budenholzer foi auxiliar-técnico do San Antonio Spurs por vários anos. Na temporada passada, ele sofreu com várias lesões no elenco do Hawks e terminou a temporada com apenas 38 triunfos em 82 jogos. Agora, porém, o time fez ótima campanha, o que o levou a se tornar o primeiro comandante do Hawks a ser eleito o treinador do ano desde Lenny Wilkins em 1994.