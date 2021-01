Técnico dos Spurs exalta vacinação contra covid-19: 'Outro nível de segurança'

Aos 72 anos, Gregg Popovich é um dos primeiros integrantes da NBA a ser vacinado contra a covid-19. O experiente técnico do San Antonio Spurs, além de grupo de risco, é uma das vozes mais influentes da liga, sendo referência para LeBron James e outros grandes astros. Em publicação nas redes da franquia, o treinador fez questão de usar sua voz para valorizar a importância da vacina e de outros métodos preventivos ao novo coronavírus.

Popovich revelou a notícia nesta quinta-feira, no dia de seu aniversário. Ele usou de um vídeo para encorajar a outras pessoas que tomem a vacina quando tiverem a oportunidade, mesmo artifício utilizado por Kareem Abdul-Jabbar, lendário jogador de 73 anos. O maior cestinha da história da NBA também apareceu em gravação na semana passada, recebendo sua dose. Ambos são considerados grupo de risco pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos.

"Estou prestes a tomar a minha dose de vacina contra a covid. Vai me manter seguro, vai manter minha família segura, vai manter outras pessoas em segurança", declarou Popovich. "Usar máscaras é importante. E se vacinar com certeza te proporciona um outro nível de segurança."

No vídeo, após receber a vacina, Popovich ainda brinca com a enfermeira. "Eu nem senti nada", disse. "Os negacionistas são uns sem cérebro. É a coisa certa a fazer para que todos possamos entrar no caminho certo novamente", refletiu o técnico, incentivando a imunização.

"It'll keep me safe, keep my family safe and keep other people safe. It's the right thing to do. Let's do this together." - Coach Pop on receiving the COVID-19 vaccine shot

