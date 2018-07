Técnico exalta estreia de Leandrinho pelo Boston Celtics na NBA

MIAMI - A derrota para o Miami Heat por 120 a 107, fora de casa, não impediu que o brasileiro Leandrinho se destacasse em sua estreia pelo Boston Celtics. Depois de passar quase todo o confronto no banco, ele atuou durante o último período inteiro, quando marcou seus 16 pontos na partida, ajudando a equipe a diminuir uma desvantagem de 19 pontos e ameaçar a vitória do time da Flórida.

O desempenho de Leandrinho foi extremamente elogiado pelo técnico do Celtics, Doc Rivers. "Ele nos alavancou", declarou. "Quero dizer, nós voltamos para a partida na reta final e isso só aconteceu porque Barbosa estava em quadra", completou.

O treinador comentou que decidiu apostar em Leandrinho no último período justamente pela qualidade ofensiva do jogador. "Se você está em um concurso de pontos e Barbosa está em quadra, você vai ficar bem tranquilo sobre isso. Porque é assim que ele joga. É assim que ele está acostumado a jogar", comentou.

Na NBA desde 2003, o jogador brasileiro fez a maior parte de sua carreira no Phoenix Suns, pelo qual chegou a ganhar o prêmio de melhor sexto homem da liga, em 2006/2007. Depois, teve rápidas passagens por Toronto Raptors e Indiana Pacers, antes de chegar ao Celtics para esta temporada. A experiência do ala/armador de 29 anos, de acordo com Doc Rivers, foi essencial para sua boa estreia. "Ele claramente não estava com medo deste momento".