Técnico Magnano convoca Nezinho, Benite e Augusto

Eles comandaram o time no Sul-Americano, que não contou com os principais jogadores da equipe. O Brasil ficou na quarta colocação após ser derrotado pelo Uruguai 80 a 68, na noite de sexta-feira, na cidade argentina de Resistência. Os anfitriões foram os campeões, na final contra a Venezuela.

Com a convocação dos três, a seleção conta agora com 15 jogadores, dos quais apenas 12 vão para Londres. O treinador não definiu quando será o anúncio oficial dos convocados para a Olimpíada.

Recém-contratado pelo Flamengo, Benite foi o cestinha brasileiro na Argentina, com média de 17,2 pontos por partida. Nezinho, campeão do Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Brasília, teve 10,2 pontos de média no Sul-Americano, enquanto Augusto, 11,2 pontos. Os três participaram da boa campanha brasileira no Pré-Olímpico.

"Disse no dia da apresentação da equipe que o grupo ainda não estava fechado. Senti a necessidade de incorporar esses três jogadores, que provaram mais uma vez o grande talento que têm. A concorrência interna de qualidade é algo que valorizo muito e a chegada deles só aumenta isso", afirmou o técnico Rubén Magnano.