Tênis raro de Michael Jordan é vendido por R$ 8,2 milhões em leilão nos EUA

Um par de tênis modelo Nike Air usado por Michael Jordan foi vendido por US$ 1,47 milhão (R$ 8,2 milhões na cotação atual) neste domingo em um leilão da Sotheby's, em Las Vegas. A venda bateu recorde e a peça se tornou o calçado mais caro a ser leiloado na história. Os sapatos foram usados ​​no quinto jogo da lenda do basquete em sua temporada de estreia na NBA, em 1984, pelo Chicago Bulls. Naquele mesmo ano, a Nike e o jogador firmaram parceria e lançariam a linha de materiais esportivos do atleta.

Brahm Wahter, chefe da Sotheby's Streetwear e Modern Collectibles, destacou a raridade da peça antes do leilão, afirmando que os tênis são "um artefato incrível que data do nascimento da temporada de estreia de Michael Jordan". O comprador foi Nick Fiorella, um colecionador conhecido no ramo dos leilões nos EUA.

Porém, os Jordans, como são conhecidos, não são os tênis mais caros já vendidos. Em abril, a empresa Rares — uma das dezenas que surgiram nos últimos anos oferecendo ações em bens de luxo, obras de arte e colecionáveis — comprou um par de tênis Nike Air Yeezy 1, de Kanye West, por US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões ) em uma venda privada da Sotheby's.

Nos últimos anos, os tênis têm gerado histeria em fãs, que fazem fila do lado de fora das lojas para novos lançamentos e investindo grandes quantias em peças com edições limitadas. Os calçados transcenderam a academia e também são regularmente vistos nas passarelas e nos tapetes vermelhos de grandes eventos. Enquanto as marcas esportivas já dominaram o mercado de tênis, casas de moda como Balenciaga e Louis Vuitton agora oferecem seus próprios estilos. O tênis Triple S da Balenciaga se tornou o tênis de luxo mais vendido do mercado em 2017.

Atualmente, a marca Jordan traz bilhões de dólares para a Nike todos os anos e os tênis Jordan, difíceis de obter, são vendidos em mercados como StockX e GOAT, às vezes por dezenas de milhares de dólares o par.