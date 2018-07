Tênis usados na 1ª temporada de Michael Jordan são leiloados

Em 12 de dezembro de 1984, o Chicago Bulls venceu o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 113 a 112. Já nos vestiários após a partida, Michael Jordan, então em sua primeira temporada, autografou e entregou seu par de tênis usado no jogo a Khalid Ali, gandula de 15 anos que trabalhava no ginásio dos Lakers.

Neste último domingo, 31 anos depois, Ali leiloou os tênis por US$ 71.533 (R$ 208.811,98) através de uma empresa nos Estados Unidos.

O par vendido é do modelo Nike Air Ships, antecessor à linha própria de Michael, a Nike Air Jordan. O pé esquerdo é de tamanho 13 (46 nas medidas brasileiras) e o direito, 13,5 (entre 46 e 47).

Khalid conta que havia pedido a Jordan seus tênis durante o aquecimento, quando ele usava um par branco, preto e vermelho. O futuro melhor novato da temporada 1984/85 voltou para a quadra com o branco e vermelho, que foi entregue ao gandula.

Este foi o segundo maior valor pago pelos calçados do astro do Chicago Bulls. Em 2013, os tênis usados no jogo cinco da final da temporada de 1996/ 97, contra o Utah Jazz foi arrematado por US$ 104.765 (R$ 305.463,31).