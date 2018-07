Teto salarial da NBA vai baixar, mas não tanto quanto se imaginava

O comissário da NBA, David Stern, confirmou nesta sexta-feira que o teto salarial para a próxima temporada será menor que o da atual, mas um pouco superior às estimativas que eram especuladas nos bastidores.

A liga espera um teto aproximado de US$ 56,1 milhões (cerca de R$ 99 milhões). O valor da temporada 2009-2010 foi de US$ 57,7 milhões (quase R$ 102 milhões). Será a terceira vez que o limite vai baixar de um ano para o outro.

Durante a pré-temporada, houve informações da própria liga que dariam conta de que os valores poderiam ficar entre US$ 50,4 milhões (R$ 89 milhões) e US$ 53,6 milhões (R$ 94,6 milhões).

O número exato será divulgado no início de julho, a tempo de as equipes fazerem as contratações. Ao final desta temporada, haverá um grande número de jogadores considerados "agentes livres", incluindo algumas estrelas.

"Está bastante claro que as projeções de receita que temos, embora não sejam tão boas quanto as do ano passado, não descerão tanto como temíamos ao início da temporada", justificou Stern.