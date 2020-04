'The Wizenard Series: Season One', quinto livro de Kobe Bryant, vira best-seller

"The Wizenard Series: Season One", o quinto livro de Kobe Bryant em parceria com o escritor Wesley King, lançado no dia 31 de março, se tornou um best-seller nos Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM > Dirigente dos Lakers diz se inspirar em Bryant na pandemia do coronavírus

Morto em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro, o astro da NBA e do Los Angeles Lakers já havia lançado: "The Mamba Mentality: How I Play", "Training Camp", "The Legacy And The Queen" e "Epoca: The Tree of Ecrof", que também foram considerados best sellers.

A quinta obra do astro relata a história de Reggie, um jovem reserva na equipe do West Bottom Badgers, a pior da competição, que sonha se tornar um grande jogador de basquete. Para atingir seu objetivo, ele precisa superar vários obstáculos na carreira.

"Cinco campeonatos (da NBA). Cinco vezes best-seller do NYT (New York Times). A Mamba ataca novamente. O meu marido teria ficado tão orgulhoso de ver o seu trabalho continuado com a série", disse Vanessa, mulher de Kobe, que no acidente também perdeu a filha mais velha, Gianna, de 13 anos.