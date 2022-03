Thompson anota 38 pontos e lidera vitória dos Warriors contra Bucks; Heat perde para Timberwolves

Klay Thompson alcançou, na noite de sábado, sua melhor pontuação da temporada da NBA, o que foi essencial para o Golden State Warriors conseguir uma vitória consistente por 122 a 109 sobre o Milwaukee Bucks, em encontro entre integrantes do top 3 das respectivas conferências. Com 38 pontos anotados, o ala-armador de 32 anos saiu de quadra radiante.

Thompson brincou que gostaria de ter feito 40 pontos, porque “soa mais bonito”, mas aceitou os 38 e disse que está consciente de que ainda pode viver oscilações. “Eu estava ansioso por uma noite como esta, mas uma queda de cestas no meio da temporada não vai matar meu ego, eu ainda vou lá e competir”, afirmou o jogador, que vem recuperando a confiança após ser prejudicado por lesões nas duas últimas temporadas.

Desde que retornou em janeiro deste ano, após cirurgias no joelho e no tendão de Aquiles, o ala-armador havia atingido a marca de 30 pontos apenas uma vez, por isso o número é representativo para ele. “Tenho certeza que é um alívio” disse o técnico Steve Kerr. “Ele é tão duro consigo e quer muito ter sucesso”.

O resultado mantém o Golden State Warriors na terceira colocação da Conferência Oeste, com 46 vitórias. Já o Milwaukee Bucks, que contou com 31 pontos, oito rebotes e três assistências de Giannis Antetokounmpo, permanece em segundo lugar na classificação da Conferência Leste.

O único time acima dos Bucks é o Miami Heat, derrotado por 113 a 104 pelo Minnesota Timberwolves. Nem mesmo uma boa atuação de Tyler Herro, autor de 30 pontos, sete rebotes e duas assistências, serviu para evitar o revés do líder. Os Timberwolves estão em sétimo no Oeste. Enquanto isso, em Chicago, os Bulls, terceiros colocados do Leste, venceram tranquilamente o Cleveland Cavaliers, quinto colocado, por 101 a 91.

Entre os duelos mais disputados da noite, um dos destaques foi a vitória por 134 a 125 do Utah Jazz sobre o Sacramento Kings. Na partida, Jordan Clarkson marcou 45 pontos para o Jazz, enquanto De’Aaron Fox, dos Kings, anotou um duplo-duplo de 41 pontos e 11 assistências. O time de Salt Lake City é o quarto da Conferência Oeste, na qual a franquia de Sacramento ocupa a 13ª posição.

Veja os resultados da noite de sábado e da madrugada de domingo:

Miami Heat 104 x 113 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 101 x 91 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 108 x 119 Indiana Pacers

Golden State Warriors 122 x 109 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 115 x 127 Toronto Raptors

Utah Jazz 134 x 125 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 127 x 118 Washington Wizards