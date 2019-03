Thompson brilha e Warriors mantêm liderança no Oeste com triunfo sobre os Nuggets

Em duelo dos dois primeiros colocados na Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors venceu o Denver Nuggets por 122 a 105, em Oakland, pela rodada desta sexta-feira à noite da liga de basquete dos Estados Unidos. O destaque da partida foi Klay Thompson, cestinha da noite com 39 pontos.

O ala-armador foi desfalque dos Warriors nas duas últimas partidas, nas quais a franquia atual bicampeã da NBA foi derrotada em ambas. "É uma temporada longa e nós estamos ansiosos para o começo dos playoffs. No fim das contas, todos nós estamos de olho nesse possível terceiro título consecutivo. Nada pode impedir a gente de conseguir isso", disse Thompson, recuperado de lesão nas costas.

O Golden State Warriors também contou com a boa produção de Kevin Durant, que terminou o jogo com 26 pontos, contra 17 dos reservas Monte Harris e Malik Beasley, cestinhas do Denver Nuggets na noite. Discretos, Stephen Curry e DeMarcus Cousins marcaram 17 e 13 pontos, respectivamente, enquanto Draymond Green fez apenas uma cesta de quadra das quatro tentadas e converteu dois lances livres, mas pegou dez rebotes e deu cinco assistências.

Sem contar com grande atuação do pivô Nikola Jokic (16 pontos, seis rebotes e quatro assistências), os Nuggets perderam a chance de assumir a liderança da Conferência Oeste. Se tivesse vencido, as campanhas de ambos os times seriam iguais, mas a franquia de Denver teria vantagem de 2 a 1 nos duelos de temporada regular, por isso assumiria a primeira posição no desempate. Por causa do resultado, o Golden State Warriors soma 45 vitórias e 20 derrotas, contra 43 triunfos e 23 reveses do segundo colocado.

Também na rodada desta sexta-feira à noite, o Houston Rockets aumentou para sete a atual série de vitórias consecutivas na temporada. No duelo com o Philadelphia 76ers, James Harden foi o cestinha do jogo com 31 pontos, em triunfo por 107 a 91, em casa. O Houston subiu para terceiro lugar no Oeste, com campanha de 45 vitórias e 25 derrotas, enquanto o Philadelphia está em quarto no Leste, com o retrospecto de 41 triunfos e 25 revezes.

Em outro confronto da rodada desta sexta-feira, o Toronto Raptors se manteve consolidado na vice-liderança da Conferência Leste ao arrasar o New Orleans Pelicans por 127 a 104, fora de casa. Assim, passou a contabilizar 47 vitórias em 66 jogos, enquanto o rival derrotado é apenas o 12º do Oeste, com 38 derrotas em 68 partidas.

Veja os resultados da rodada de sexta-feira:

Orlando Magic 111 x 106 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 112 x 111 Washington Wizards

Miami Heat 126 x 110 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 104 x 112 Detroit Pistons

Houston Rockets 107 x 91 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 104 x 127 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 114 x 104 Utah Jazz

Golden State Warriors 122 x 105 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 118 x 110 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos deste sábado:

New York Knicks x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns