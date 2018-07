Thompson marca 40 pontos, Green brilha e Warriors bate lanterna na NBA

O Golden State Warriors nem precisou das bolas de três do astro Stephen Curry para vencer mais uma vez na NBA na rodada de domingo. Com seu principal acertando somente dois de nove arremessos de longe, coube a Klay Thompson e Draymond Green a tarefa de levar o líder da Conferência Oeste ao triunfo sobre o lanterna do Leste, o Philadelphia 76ers, por 117 a 105, em casa.

Grande favorito ao prêmio de MVP (jogador mais valioso) da temporada, Curry tem se mostrado em dias menos certeiros de longe. No domingo, anotou 20 pontos e deu oito assistências, mas aí seus colegas compensaram. Klay Thompson terminou como cestinha com 40 pontos, enquanto Draymond Green anotou um "triple-double", com 13 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.

Leandrinho saiu do banco para marcar dois pontos e pegar seis rebotes em 23 minutos em quadra. Anderson Varejão sequer entrou em quadra, por opção do técnico Steve Kerr. Pelo 76ers, destaque para os 22 pontos e oito rebotes de Carl Landry.

Esta foi a 65.ª derrota em 74 jogos para o 76ers, time de pior campanha da liga. Por outro lado, o Warriors lidera o Oeste com 66 triunfos e segue em busca do recorde histórico de 72 vitórias em uma temporada do Chicago Bulls em 1995/1996.

Em outro confronto com brasileiros em quadra, o Washington Wizards de Nenê foi à Califórnia e levou a melhor sobre o Los Angeles Lakers de Marcelinho Huertas. O time da capital norte-americana fez 101 a 88 e chegou à 36.ª vitória, na décima colocação do Leste, ainda sonhando com os playoffs. O Lakers é o lanterna do Oeste com 58 derrotas e não tem chances de classificação.

Mais uma vez, o destaque do Wizards foi o armador John Wall, autor de 22 pontos e 13 assistências. Nenê foi titular e atuou por 30 minutos, terminando com dez pontos. Pelo Lakers, o cestinha foi o armador D'Angelo Russell, com 22 pontos. Kobe Bryant anotou 17, enquanto Huertas deixou o banco para marcar nove em 14 minutos.

Ainda no domingo, o Los Angeles Clippers garantiu sua vaga nos playoffs ao derrotar o Denver Nuggets em casa por 105 a 90. Foi o 45.º triunfo do quarto colocado do Oeste, que se juntou a Warriors, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors como já garantidos na pós-temporada da NBA.

DeAndre Jordan foi o destaque da vitória do Clippers com 16 pontos e 16 rebotes, auxiliado pelos 14 pontos e nove assistências de Chris Paul. Pelo Nuggets, o cestinha foi o reserva Jusuf Nurkic, com 19 pontos.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Los Angeles Clippers 105 x 90 Denver Nuggets

Indiana Pacers 104 x 101 Houston Rockets

Sacramento Kings 133 x 111 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 117 x 105 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 88 x 101 Washington Wizards

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Miami Heat x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Boston Celtics