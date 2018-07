Thunder arrasa o Mavericks e abre 1 a 0; Hawks bate Celtics

Duas equipes do estado do Texas passaram vexame neste sábado na rodada de abertura dos playoffs da NBA. Depois do Houston Rockets ser massacrado pelo atual campeão Golden State Warriors (104 a 78), na Califórnia, o Dallas Mavericks não teve qualquer chance contra o Oklahoma City Thunder. Em casa, liderado mais uma vez pela dupla Kevin Durant e Russell Westbrook, vitória arrasadora por 108 a 70 e 1 a 0 na série melhor-de-sete da primeira rodada da Conferência Oeste.

Jogador com mais "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) da temporada regular, Russell Westbrook não chegou a esta marca neste sábado, mas foi o cestinha do jogo com 24 pontos. Seu fiel escudeiro Kevin Durant anotou outros 23 e Ennes Kanter teve um ótimo desempenho com 16 pontos e 13 rebotes. Do lado do Mavericks, que teve a sua pior pontuação em um jogo de playoff na história, apenas o alemão Dirk Nowitzki foi bem com 18 pontos.

A partida foi dominada pelo Thunder desde o início. Tanto que o primeiro período terminou com 15 pontos de vantagem para os donos da casa e no intervalo ela já era de 26 (59 a 33). O Oklahoma City não esmoreceu no segundo tempo e seguiu mandando nas ações - chegou a ter 42 pontos de frente no terceiro quarto (93 a 51). Aí foi descansar os titulares - o Dallas fez o mesmo - para o segundo jogo da série, que será nesta segunda-feira, novamente em Oklahoma City.

NO LESTE

Por pouco o Atlanta Hawks não se dá mal em uma partida em que esteve 19 pontos na frente. Neste sábado, a franquia do estado da Geórgia recebeu o Boston Celtics e venceu por 102 a 101, abrindo 1 a 0 na série pela Conferência Leste. Foi a maior regularidade no último quarto que deu a vitória aos mandantes, que viram o rival reagir logo após o intervalo para tirar a enorme diferença que tinham no placar no primeiro tempo.

A reação do Celtics muito se dá pela boa atuação do armador Isiah Thomas, que marcou 27 pontos e deu 8 assistências. Outro que jogou bem foi Jae Crowder com 14 pontos e 10 rebotes. No lado do Hawks, destaques para Jeff Teague, com 23 pontos e 12 assistências, e Al Horford, cestinha com 24 pontos e 12 rebotes. Kent Bazemore (23 pontos) foi outro jogador do Atlanta a superar os 20 pontos na partida.

A série melhor-de-sete da primeira rodada do Leste volta à quadra na terça-feira, novamente em Atlanta. Depois vai para dois jogos em Boston, na sexta e no outro domingo.