Thunder bate Heat fora de casa com 33 pontos de Kevin Durant

MIAMI - No duelo entre dois dos maiores astros da NBA na atualidade, Kevin Durant se deu melhor diante de LeBron James e liderou o Oklahoma City Thunder na vitória por 112 a 95 sobre o Miami Heat, fora de casa, pela rodada de quarta-feira da liga norte-americana de basquete.

Durant marcou 33 pontos para o Thunder, alcançando a marca de 12 partidas seguidas anotando ao menos 30, na sequência mais larga desde que Tracy McGrady fez o mesmo em 14 jogos consecutivos na temporada 2002/2003. Serge Ibaka também se destacou pelo Thunder ao marcar 22 pontos.

O Thunder chegou a estar perdendo por 22 a 4 no começo do duelo, mas depois conseguiu a virada para conquistar a sua nona vitória consecutiva, sendo a 37ª em 47 jogos disputados, o que lhe garante a liderança da Conferência Oeste da NBA.

LeBron foi o cestinha da partida com 34 pontos, apenas um a mais do que Durant, mas não conseguiu impedir a derrota do Heat, a 13ª em 45 partidas nesta temporada, campanha que deixa os atuais campeões da NBA na vice-liderança do Leste.

Também na noite de quarta-feira, o Los Angeles Clippers derrotou, em casa, o Washington Wizards por 110 a 103, com uma grande atuação de Blake Griffin, que marcou 29 pontos, e liderou a ofensiva da sua equipe, que teve cinco jogadores anotando dez pontos ou mais.

De volta ao Staples Center pela primeira vez desde que somou cinco vitórias e duas derrotas como visitante, enquanto o ginásio era usado para sediar a cerimônia de premiação do Grammy, o Clippers triunfou pela quarta vez seguida e agora soma 19 triunfos em 22 jogos como mandante.

Além disso, a equipe soma 11 vitórias nos 14 jogos sem o lesionado Chris Paul. Jamal Crawford marcou 21 pontos e DeAndre Jordan acumulou 14 pontos e 17 rebotes para o Clippers, que bateu o Wizards pela sexta vez consecutiva em Los Angeles. O Clippers é o quarto colocado na Conferência Oeste, com 33 vitórias e 15 derrotas.

Bradley Beal anotou 20 pontos, John Wall somou 19 pontos e 11 assistências para o time de Washington e o brasileiro Nenê Hilário fez 14 pontos, obteve oito rebotes, e deu seis assistências nos 25 minutos em que atuou pelo Wizards, sexto colocado no Leste, com 22 triunfos em 45 partidas.

Desfalcado, o San Antonio Spurs sofreu a sua terceira derrota consecutiva ao perder, em casa, para o Chicago Bulls por 96 a 86, pela rodada de quarta-feira da NBA. Jimmy Butler marcou 19 pontos e Carlos Boozer anotou 16 e obteve 12 rebotes para o time de Chicago, enquanto Joakim Noah somou dez pontos e dez rebotes para o quinto colocado da Conferência Leste, com 23 vitórias e 22 derrotas.

O francês Tony Parker marcou 20 pontos e Tim Duncan registrou 17 pontos e 12 rebotes para o Spurs, que não havia sofrido derrotas consecutivas até o início dessa série negativa. A equipe de San Antonio não contou com Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Danny Green e Tiago Splitter, todos lesionados, e segue na vice-liderança do Oeste, com 33 triunfos em 46 jogos.

Já o Phoenix Suns derrotou o Milwaukee Bucks por 126 a 117, fora de casa, com 30 pontos de Goran Dragic e 23 de Gerald Green. Assim, o Suns venceu os três primeiros dos quatro jogos que faz como visitante em sequência. O brasileiro Leandrinho Barbosa teve atuação discreta, com sete pontos e quatro assistências nos 21 minutos em que permaneceu em quadra pelo sexto colocado na Conferência Oeste, com 27 triunfos e 18 derrotas. Ersan Ilyasova marcou 27 pontos e Brandon Knight fez 24 para o Bucks, equipe de pior campanha da NBA, com apenas oito vitórias em 45 partidas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Miami Heat 95 x 112 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 98 x 83 Orlando Magic

Boston Celtics 94 x 95 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 117 x 126 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 88 x 77 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 115 x 117 Houston Rockets

Denver Nuggets 98 x 101 Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs 86 x 96 Chicago Bulls

Sacramento Kings 89 x 99 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 110 x 103 Washington Wizards

