Thunder bate líder Rockets e fica mais perto de vaga para os playoffs da NBA

Russel Westbrook não conseguiu mais um "triple double" na carreira, mas foi fundamental na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Houston Rockets por 108 a 102 na noite deste sábado, fora de casa. Ele anotou 24 pontos, pegou dez rebotes, deu sete assistências e ainda conseguiu quatro roubadas de bola.

Paul George também teve uma grande atuação para o time visitante, com 24 pontos, quatro assistências e seis rebotes. Carmelo Anthony anotou 22, com seis rebotes. Pelo lado do Rockets, James Harden mais uma vez terminou como cestinha da partida com 26 pontos e nove assistências. Chris Paul também fez uma boa partida com 17 pontos e nove assistências.

O resultado manteve o Thunder dentro do grupo de classificação para os playoffs da Conferência Oeste. A equipe ocupa a sétima colocação, com 46 vitórias e 34 derrotas. Mas em uma parte da tabela de classificação que está bastante embolada.

Para se ter uma ideia, o nono colocado, o primeiro time fora do grupo que vai aos playoffs, que atualmente é o Denver Nuggets, tem apenas uma vitória a menos e uma derrota a mais do que o Thunder.

O Rockets vive situação mais tranquila. Lidera a Conferência Oeste com folga, com 64 vitórias e 16 derrotas. A rodada também favoreceu a equipe de Harden, já que o Golden State Warrios, o segundo colocado, também tropeçou.

O New Orleans Pelicans derrotou o Warriors por 126 a 120, fora de casa, e subiu para a quinta colocação na Conferência Oeste da NBA, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Mesmo sem DeMarcus Cousins, lesionado, a equipe visitante teve uma grande atuação, com destaque para Anthony Davis, que conseguiu um "double double" com 34 pontos e 12 rebotes. Outro que chegou a dois dígitos em dois fundamentos foi Rajon Rondo, com 12 pontos e 17 assistências.

Pelo lado do Warriors, que não contou com Stephen Curry por conta de uma contusão no joelho, Kevin Durant fez 41 pontos e pegou 10 rebotes. Draymond Green quase alcançou um "triple double" com 11 pontos, 10 rebotes e nove assistências.

O lance chave da partida aconteceu a 30 segundos do final. O Pelicans vencia por dois pontos de diferença e o Warriors tinha a posse de bola. No entanto, Rondo doi mais esperto e roubou a bola de Durant, garantindo a vitória.

O resultado mantém o Warriors na segunda colocação da Conferência Oeste, com 57 vitórias e 23 derrotas. O Pelicans está no grupo de classificados, com 46 vitórias e 34 derrotas.

BRASILEIRO CONSEGUE 'DOUBLE DOUBLE'

Cristiano Felício conseguiu alcançar dois dígitos em dois fundamentos na derrota de sua equipe, o Chicago Bulls, por 124 a 96 para o Brooklyn Nets. O brasileiro anotou 14 pontos e pegou 11 rebotes na partida entre duas equipes já sem chances a ir aos playoffs da NBA.

O destaque do Nets foi Quincy Acy, que marcou 21 pontos. As duas equipes têm campanhas bastante semelhantes na temporada, com 27 vitórias e 53 derrotas. O Nets, no entanto, está em 12º lugar da Conferência Leste e o Bulls é o 13º pelos critérios de desempate.

Confira os resultados dos jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers 115 x 134 Denver Nuggets

New York Knicks 102 x 115 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 96 x 124 Brooklyn Nets

Houston Rockets 102 x 108 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 120 x 126 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 116 x 105 Portland Trail Blazers

Confira os jogos deste domingo:

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Utah Jazz

Phoenix Suns x Golden State Warriors