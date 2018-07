Thunder bate Nuggets com 51 pontos de Durant na NBA

No melhor desempenho de um jogador da NBA nesta temporada, Durant anotou 51 pontos, incluindo uma cesta de três e uma enterrada nos 30 segundos finais do último quarto, levando o duelo para a prorrogação, quando aproveitou para completar a sua excelente atuação e anotar mais de 50 pontos pela primeira vez na sua carreira.

Westbrook também brilhou pelo Thunder, com 40 pontos. Já Serge Ibaka conseguiu um "triple-double" na partida, com 15 rebotes, 14 pontos e 11 tocos. Arron Afflalo anotou 27 pontos, André Miller fez 21 pontos e deu dez assistências e Al Harrington somou 11 pontos e 11 rebotes para o Nuggets, que não contou com o brasileiro Nenê Hilário, contundido.

Liderado pela sensação Jeremy Lin, o New York Knicks encerrou uma sequência de seis vitórias do Dallas Mavericks ao derrotá-lo, em casa, por 104 a 97. Lin anotou 28 pontos e obteve 14 rebotes, enquanto Tyson Chandler somou 14 pontos e dez rebotes. Steve Novak fez 14 pontos, todos no último quarto, incluindo quatro cestas de três. Já J.R. Smith fez 15 pontos na sua estreia pelo Knicks, que venceu oito das últimas nove partidas.

As equipes oscilaram muito no duelo, com o Knicks fazendo 17 pontos seguidos no primeiro quarto. Depois, chegou a ter uma desvantagem de 12 pontos, mas conseguiu a virada para bater o Dallas. Dirk Nowitzki anotou 34 pontos, na sua maior pontuação nesta temporada.

Equipe de melhor campanha na temporada 2011/2012 da NBA, com 25 vitórias e sete derrotas, o Miami Heat conseguiu o seu sexto triunfo consecutivo ao bater o Orlando Magic, em casa, por 90 a 78. Dwyane Wade foi o cestinha da partida com 27 pontos e LeBron James somou 25 pontos e 11 rebotes. J.J. Redick anotou 17 pontos para o Magic e Dwight Howard terminou o duelo com 15 rebotes e 12 pontos.

Em casa, o Minnesota Timberwolves bateu o Philadelphia 76ers por 92 a 91. Kevin Love foi decisivo para o triunfo ao anotar 12 dos seus 20 pontos no quarto final, incluindo dois arremessos livres quando faltava 0,1 segundo para o encerramento do jogo. Além disso, obteve 15 rebotes. Já Ricky Rubio foi o cestinha da partida com 22 pontos. Jrue Holiday foi o destaque do 76ers com 20 pontos.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

New York Knicks 104 x 97 Dallas Mavericks

Miami Heat 90 x 78 Orlando Magic

Detroit Pistons 96 x 81 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 93 x 92 Sacramento Kings

Indiana Pacers 108 x 73 Charlotte Bobcats

New Jersey Nets 85 x 92 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 101 x 85 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 92 x 91 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 124 x 118 Denver Nuggets

Phoenix Suns 102 x 90 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

New York Knicks x New Jersey Nets

Dallas Mavericks x Boston Celtics

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x New Orleans Hornets

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Washington Wizards

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Golden State Warriorsx Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers