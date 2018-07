Thunder bate o Miami Heat e finalmente chega a campanha 'positiva'

Equipe das estrelas Kevin Durant e Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder finalmente pode dizer que tem mais vitórias do que de derrotas na temporada 2014/2015 da NBA. Na noite de terça-feira, fora da casa, o Thunder chegou ao seu 21.º triunfo ao ganhar do Miami Heat, fora de casa, por 94 a 86.

Westbrook, Durant e Serge Ibaka fizeram uma partida pior do que estão acostumados, marcando respectivamente, 19, 19 e nove pontos. Durant, MVP da temporada passada, acertou só nove dos 32 arremessos de quadra que tentou, enquanto o armador teve oito acertos para 17 tentativas.

O Heat, de Chris Bosh e Dwyane Wade, porém, fez uma partida menos brilhante ainda, com um total de 11 turnovers (desperdícios de bola). Apesar da campanha negativa (18 vitórias, 23 derrotas), o Miami é sétimo do Leste. O Oklahoma City Thunder é o nono, por enquanto fora da zona de classificação do Oeste.

Também na terça-feira à noite, o San Antonio Spurs, em plena recuperação, venceu a quarta seguida. Fora de casa, no Colorado, o atual campeão ganhou do Denver Nuggets por 109 a 99, com seis pontos e três rebotes do brasileiro Tiago Splitter, que só ficou em quadra por 17 minutos.

Voltando de lesão, Tony Parker e Kawhi Leonard novamente foram decisivos. O armador francês marcou 18 pontos e deu sete assistências, enquanto o ala somou 17 pontos e 15 rebotes.

