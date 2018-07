Thunder bate Spurs fora e fica a uma vitória da final do Oeste

Com Russell Westbrook praticamente impossível de ser parado na reta final do jogo, o Oklahoma City Thunder colocou o San Antonio Spurs contra a parede e ficou a um passo de resolver uma das semifinais da Conferência Oeste da NBA seguindo um roteiro inesperado: com triunfos na quadra mais hostil da liga.

Com uma virada no último quarto e 35 pontos, 11 rebotes e nove assistências de Westbrook, o Tunder superou o Spurs por 95 a 91, em San Antonio, na noite de terça-feira, e ficou a uma vitória de se garantir na decisão do Oeste ao fazer 3 a 2 na série.

"Conseguimos freá-los e Russ jogou esta noite como um louco. Nos manteve na partida", destacou seu companheiro Kevin Durant, que também teve boa atuação ao marcar 23 pontos pelo Thunder, que conquistou sua segunda vitória em San Antonio nesta série. Agora o time pode fechá-la na quinta-feira, quando receberá o Spurs em Oklahoma City para o sexto compromisso.

O Thunder perdeu 20 vezes a posse da bola, mas mesmo assim conseguiu triunfar, graças a Durant e Westbrook, que impuseram um ritmo acelerado às ações ofensivas. Assim, conseguiu bater o Spurs mesmo com a ótima atuação de Kahwi Leonard e a pontaria afiada de Daniel Green nos arremessos de três - acertou seis e terminou o jogo com 20 pontos.

Além disso, o Spurs chegou a abrir 63 a 49 durante o terceiro quarto e iniciou o último período com uma vantagem de três pontos, mas não conseguiu conservá-lo, sendo superado pelo Thunder.

O Spurs só se recuperou uma vez da desvantagem de 3 a 2 nos playoffs, em 2008, quando ganhou os últimos dois duelos da série para eliminar o New Orleans Hornets. "Se você quer ser campeão, tem que ganhar como visitante, simples assim", afirmou Green.

Westbrook assegurou o triunfo com uma jogada de três pontos a 6s3 do final. Anotou depois que o Spurs não fez a falta enquanto ele avançava para fazer uma bandeja, e só aí sofreu a infração, convertendo um tiro livre.

Leonard finalizou o duelo com 26 pontos e LaMarcus Aldridge registrou 20 pelo Spurs, que só sofreu uma derrota como mandante na temporada regular da NBA, mas agora caiu pela segunda vez para o Thunder.

JOGOS DE QUARTA

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com duas partidas. Em vantagem de 3 a 1, o Golden State Warriors recebe o Portland Trail Blazers e fechará a série pelas semifinais da Oeste em caso de nova vitória. Já Toronto Raptors e Miami Heat, empatados em 2 a 2 nas semifinais do Leste, duelarão no Canadá.