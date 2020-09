Thunder derrota os Rockets, empata série e força o jogo 7 nos playoffs da NBA

O Los Angeles Lakers terá de esperar mais um pouco para conhecer o seu adversário nas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Na noite de segunda-feira, o Oklahoma City Thunder derrotou o Houston Rockets por 104 a 100 e empatou em 3 a 3 a série pela primeira rodada dos playoffs. O decisivo jogo 7, dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, será nesta quarta.

Para derrotar o time do Texas, o Thunder foi liderado por Chris Paul, que contribuiu com 28 pontos, sete rebotes, três assistências e três roubos de bola. Danilo Gallinari também foi bem ao marcar marcou 25 pontos e agarrar cinco rebotes. Shai Gilgeous-Alexander e Dennis Schroder contribuíram com dígitos duplos - 10 e 12 pontos, respectivamente.

Leia Também Butler ofusca Antetokounmpo e Miami Heat derrota Milwaukee Bucks na NBA

No lado dos Rockets, o armador James Harden foi o cestinha do time e do jogo. O "Barba" flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 32 pontos, oito rebotes e sete assistências. Robert Covington foi o segundo principal pontuador com 18 pontos, além de cinco rebotes. Russell Westbrook, que aparentemente ainda está com minutos limitados - jogou 27 nesta segunda-feira -, marcou 17 pontos.

Em quadra, a partida foi equilibrada do início ao fim. Os Rockets se mantiveram à frente até a metade do terceiro período, quando conseguiram a maior diferença (nove pontos), mas o Thunder reagiu e começou o último e decisivo quarto com vantagem de 77 a 75 no placar.

28 points. 15 in the 4th. Clutch @CP3. Game 7 ⏩ Wed. (9/2) at 9pm/et on ESPN pic.twitter.com/CAB9yDloJr — NBA (@NBA) September 1, 2020

Foi aí que o veterano Chris Paul se agigantou. Ele entrou no último quarto com 13 pontos e marcou mais 15 para liderar o Thunder para a vitória. E contou ainda com uma noite não muito boa em termos coletivos dos Rockets. O time texano perdeu a batalha pelos rebotes (51 a 41) e cometeu 22 erros. Um desses foi de Westbrook, a sete segundos do fim - um passe errado quando o time estava perdendo por 102 a 100.

Nesta terça-feira, os playoffs da NBA terão dois jogos. Pela primeira rodada, Denver Nuggets e Utah Jazz fazem o jogo 7 para definir quem será o rival do Los Angeles Clippers nas semifinais do Oeste. O time do Colorado reagiu na série depois estar perdendo por 3 a 1. Pelo Leste, já nas semifinais, Toronto Raptors e Boston Celtics fazem a segunda partida depois da franquia de Massachusetts vencer a primeira por 112 a 94.