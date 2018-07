Thunder e Pacers encerram suas séries avançam nos playoffs da NBA

LOS ANGELES - As finais das conferências da NBA estão definidas. Na noite de quinta-feira, o Indiana Pacers se classificou para a decisão do Leste contra o Miami Heat ao fechar a série diante do Washington Wizards em 4 a 2, mesmo placar do triunfo do Oklahoma City Thunder sobre o Los Angeles Clippers. Assim, agora a equipe de Oklahoma terá pela frente o San Antonio Spurs na decisão do Oeste.

O Thunder fechou a série diante dos Clippers em Los Angeles ao derrotá-lo por 104 a 98, na noite de quinta-feira, mesmo após ter uma desvantagem de 16 pontos. Assim, o time se classificou para a sua terceira decisão de conferência nos últimos quatro anos ao conquistar a segunda vitória seguida como visitante - na terça-feira, havia revertido uma desvantagem de 13 pontos.

Kevin Durant voltou a brilhar pelo Thunder ao ser o cestinha da partida com 39 pontos, incluindo cinco cestas de três, além de ter obtido 16 rebotes. Russel Westbrook se recuperou de um início ruim e terminou o duelo com 19 pontos e 12 assistências. Já Steven Adams somou 11 rebotes e dez pontos.

Pelos Clippers, Chris Paul anotou 25 pontos e deu 11 assistências, enquanto Blake Griffin contribuiu com 22 pontos, oito rebotes e oito assistências, mas acabou sendo excluído do jogo pelo excesso de faltas e viu a sua equipe, que disputou os playoffs sob a sombra da polêmica provocada pelas declarações racistas do seu proprietário, sucumbir.

Agora, a decisão da Conferência Oeste reunirá os seus dois últimos campeões. E o duelo entre Spurs e Thunder começará na próxima segunda-feira em San Antonio.

Em Washington, os Pacers derrotaram os Wizards por 93 a 80, com uma grande atuação de David West e se garantiu na decisão da Conferência Leste pelo segundo ano consecutivo. West foi o cestinha da partida de quinta-feira com 29 pontos ao acertar 13 de 26 arremessos de quadra.

Marcin Gortat foi o principal destaque dos Wizards na partida ao marcar 19 pontos. Já o brasileiro Nenê Hilário teve boa atuação nos 31 minutos que permaneceu em quadra, com 15 pontos, seis rebotes e duas assistências. Isso, porém, não foi suficiente para frear o time de Indianápolis, que foi ao intervalo vencendo por 52 a 40 e teve o controle do duelo.

A primeira partida entre o Heat, atual bicampeão da NBA, e os Pacers será disputado no próximo domingo em Indianápolis. Na temporada passada, o time de Miami triunfou por 4 a 3.