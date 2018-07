Thunder elimina Grizzlies e avança nos playoffs da NBA

O Grizzlies foi a grande sensação dos playoffs da liga norte-americana de basquete. Depois de ter ficado com a oitava e última vaga na Conferência Oeste, a equipe de Memphis surpreendeu o favorito San Antonio Spurs na primeira rodada. E, na sequência, levou a disputa contra o Thunder para o sétimo e decisivo jogo, quando, enfim, acabou sucumbindo.

No jogo deste domingo, em Oklahoma City, o Thunder manteve o domínio do placar desde o início. E conseguiu uma vitória relativamente tranquila. O maior responsável por isso foi Kevin Durant, cestinha na temporada regular da NBA, que liderou os donos da casa com 39 pontos marcados. Destaque também para Russell Westbrook, com 14 pontos, 14 assistências e 10 rebotes.

Como fez durante toda a sua surpreendente campanha nos playoffs, o Grizzlies lutou bravamente neste domingo, mas não teve forças para ganhar fora de casa. Como sempre, o destaque do time de Memphis foi Zach Randolph, que terminou com 17 pontos e 10 rebotes. Mas, dessa vez, o cestinha acabou sendo Mike Conley, com 18 pontos marcados em Oklahoma City.