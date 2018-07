Thunder, Pelicans e Spurs vencem e se garantem nos playoffs da NBA

A rodada de segunda-feira a NBA serviu para definir a classificação de mais três equipes para os playoffs: Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans venceram seus jogos e asseguraram presença na pós-temporada, deixando apenas uma vaga em disputa, entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, na Conferência Oeste.

A vaga do Thunder foi garantida com a vitória sobre o Miami Heat por 115 a 93, fora de casa. Paul George brilhou com 27 pontos e Russell Wesbrook registrou o seu 25º "triple-double" nesta temporada com 23 pontos, 18 rebotes e 13 assistências pelo time de Oklahoma City, que converteu 14 arremessos de três.

O Thunder chegou a ter uma desvantagem de 18 pontos no primeiro quarto, mas conseguiu assegurar a virada ao vencer o último período por 39 a 12. Com um jogo ainda por fazer, Westbrook tentará capturar 16 rebotes para fechar a segunda temporada regular seguida com média de "triple-double".

O Pelicans fez 113 a 100 no Los Angeles Clippers para conseguir sua primeira vaga nos playoffs em três temporadas. Anthony Davis anotou 28 pontos e Nikola Mirotic registrou um "double-double" de 24 pontos e 16 rebotes na quarta vitória consecutiva do time de New Orleans. Sindarius Thornwell fez 20 pontos para o Clippers, que acumula uma sequência de três derrotas.

Já o Spurs assegurou sua presença nos playoffs pela 21ª temporada consecutiva ao derrotar o Sacramento Kings por 98 a 85, em casa, na noite de segunda-feira. A sequência de participações na pós-temporada do time de San Antonio é a maior entre os quatro esportes profissionais mais populares nos Estados Unidos.

O Timberwolves chegou aos 46 triunfos em 81 jogos e ao bater o Memphis Grizzlies por 113 a 94 com 24 pontos e 18 rebotes de Karl-Anthony Towns. Agora, então, fará um confronto direto com o Denver Nuggets, em Minneapolis, na quarta-feira, valendo vaga nos playoffs para quem ganhar.

O Nuggets se manteve vivo nessa luta ao bater o Portland Trail Blazers por 88 a 82, em casa. Foi o sexto triunfo consecutivo do time de Denver, que vive seu melhor momento no campeonato e não disputa os playoffs desde a temporada 2012/2013.

Nikola Jokic conseguiu seu décimo "triple-double" da temporada ao somar 20 rebotes, 15 pontos e 11 assistências, enquanto Will Barton fez 22 pontos para o Nuggets, que chegou a estar perdendo por diferença de 11 no terceiro quarto. Já classificado, o Blazers perdeu o quarto duelo seguido e contou com 25 pontos de Damian Lillard.

Primeiro colocado da Conferência Leste, o Toronto Raptors poupou Fred VanVleet e Serge Ibaka na noite de segunda, mas ainda assim conseguiu bater o Detroit Pistons por 108 a 98, fora de casa. Jonas Valanciunas foi o destaque do duelo ao anotar 25 pontos para o time canadense, que chegou a estar perdendo por 17 pontos de diferença durante o primeiro tempo. A equipe, porém, marcou os 13 primeiros pontos do quarto período e só levou 38 nos dois quartos finais, assegurando mais uma vitória.

O Cleveland Cavaliers chegou aos 50 triunfos e assegurou o título da Divisão Central da NBA ao derrotar o New York Knicks por 123 a 119, fora de casa, com 28 pontos de Kevin Love e 26 pontos e 11 assistências de LeBron James. Em duelo de eliminados, o Brooklyn Nets derrotou o Chicago Bulls por 114 a 105 com 41 pontos de Allen Crabbe. Já o Milwaukee Bucks bateu o Orlando Magic por 102 a 86.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Utah Jazz x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Houston Rockets