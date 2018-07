Thunder perde o rumo das vitórias ao apanhar pela terceira vez seguida

OKLAHOMA - O Oklahoma City Thunder segue sem vencer desde o retorno de Russel Westbrook, recuperado de uma cirurgia no joelho, e sofreu na rodada de quarta-feira da NBA a sua terceira derrota consecutiva. Em casa, o time de Oklahoma perdeu para o Cleveland Cavaliers, liderado por uma grande atuação de Kyrie Irving, por 114 a 104.

O armador foi o cestinha da partida com 31 pontos, sendo 14 deles anotados no último período. Jarrett Jack marcou 21 pontos e Tristan Thompson somou 11 pontos e 11 rebotes para os Cavaliers, que encerraram uma série de três derrotas e estão em décimo lugar na Conferência Leste, com 23 triunfos em 59 jogos.

Já o Thunder, apesar do novo tropeço, permanece na liderança da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 15 derrotas. Kevin Durant acumulou 28 pontos, dez rebotes e nove assistências, Russell Westbrook somou 24 pontos e nove assistências, enquanto Serge Ibaka anotou 16 pontos e obteve 13 rebotes pelo time de Oklahoma.

Em casa, o San Antonio Spurs bateu o Detroit Pistons por 120 a 110, com uma boa atuação coletiva, tanto que oito jogadores anotaram ao menos dez pontos na partida de quarta-feira. Marco Belinelli foi o principal destaque do time de San Antonio ao marcar 20 pontos, enquanto o brasileiro Tiago Splitter fez 13 e ainda somou sete rebotes e seis assistências nos 30 minutos em que permaneceu em quadra.

Assim, os Spurs seguem na vice-liderança da Conferência Oeste, mas agora mais próximos do Thunder, com 41 vitórias em 57 partidas. A derrota de quarta-feira foi a terceira seguida dos Pistons, o nono colocado do Leste, com 23 triunfos em 58 jogos. Josh Smith marcou 24 pontos para a equipe de Detroit, enquanto Andre Drummond conseguiu 17 rebotes e anotou 16 pontos.

Em duelo que envolveu duas das principais equipes da Conferência Oeste da NBA, o Los Angeles Clippers derrotou o Houston Rockets, por 101 a 93, em casa, na noite de quarta-feira. Blake Griffin somou 23 pontos e 16 rebotes, enquanto Darren Collison anotou sete dos seus 19 pontos pelo Clippers nos últimos dois minutos da partida.

Já DeAndre Jordan contabilizou 13 pontos e dez rebotes pelo Clippers, que conquistou sua sexta vitória nos últimos oito jogos. Dwight Howard somou 23 pontos e 11 rebotes pelo Rockets, quinto colocado no Oeste, atrás exatamente do time de Los Angeles.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 90 x 101 Orlando Magic

Boston Celtics 115 x 104 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 103 x 83 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 108 x 89 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 108 x 103 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 104 x 114 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 120 x 110 Detroit Pistons

Utah Jazz 109 x 86 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 124 x 80 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 101 x 93 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Washington Wizards

Miami Heat x New York Knicks

Denver Nuggets x Brooklyn Nets