Thunder supera Jazz na prorrogação e vence o quinto jogo seguido

Russel Westbrook também se destacou ao somar 25 pontos, 11 rebotes e cinco assistências pelo time de Oklahoma, que venceu os últimos nove jogos como mandante diante do Jazz, desde a temporada 2010/2011. Além disso, esta foi a quinta vitória consecutiva do Thunder, a sua maior série neste campeonato. A equipe é a terceira colocada da Conferência Oeste com 16 triunfos em 24 jogos, enquanto o Jazz é o oitavo colocado.

Rodney Hood somou 23 pontos, Gordon Hayward anotou 22 e Alec Burks totalizou 21 pelo Jazz. O brasileiro Raulzinho não foi utilizado no duelo. Na prorrogação, Westbrook fez duas cestas nos primeiros 36 segundos pelo Thunder. Enquanto isso, o Jazz só não passou em branco no tempo extra porque fez uma única cesta a 8s6 do fim.

Com 13 pontos de Luis Scola no primeiro quarto - foram 22 em todo o duelo -, o Toronto Raptors assegurou o quarto triunfo consecutivo ao superar o Philadelphia 76ers, a pior equipe da NBA, por 96 a 76, em casa. DeMar DeRozan contribuiu para o triunfo com 25 pontos para os vice-líderes da Conferência Leste.

O brasileiro Lucas Bebê acumulou três pontos e dois rebotes nos 14 minutos em que atuou pelo Raptors, o segundo melhor time da Conferência Leste. Jahlil Okafor liderou a equipe da Filadélfia com 23 pontos e 14 rebotes.

Também pela rodada de domingo, o Miami Heat chegou a estar perdendo por 16 pontos de diferença, mas conseguiu evitar a quarta derrota consecutiva ao superar o Memphis Grizzlies por 100 a 97, em casa. Dwyane Wade teve atuação irregular, com 14 pontos, mas anotou quatro nos três minutos finais, o que foi suficiente para assegurar o triunfo da sua equipe. Já Chris Bosh marcou 22 pontos. Jeff Green foi o cestinha do duelo com 26 pontos pelo Grizzlies, enquanto Matt Barnes marcou 13 pontos e obteve 13 rebotes.

O Phoenix Suns derrotou o Minnesota Timberwolves por 108 a 101, em casa, com 25 pontos de Brandon Knight, que acertou sete arremessos de três, sendo três no último quarto. O cestinha da partida de domingo foi Zach LaVine, que marcou 28 pontos pelo Timberwolves.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Miami Heat

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Denver Nuggets x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans