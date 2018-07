Thunder supera Spurs e obtém 3ª vitória seguida na NBA

OKLAHOMA CITY - O Oklahoma City Thunder se tornou na rodada de domingo a primeira equipe a conquistar três vitórias em noites seguidas na temporada 2011/2012 da NBA ao derrotar o San Antonio Spurs por 108 a 96, em casa. Com o novo triunfo, a equipe permanece na liderança da Conferência Oeste, com oito vitórias e duas derrotas.

Kevin Durant voltou a liderar o Thunder, com 21 pontos, dez rebotes e sete assistências. Já Nick Collison somou 12 pontos e dez rebotes. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 19 minutos pelo Spurs, com dez pontos, quatro rebotes e uma assistência. Gary Neal, com 18 pontos, e Kawhl Leonard, com 13 pontos e dez rebotes, foram os destaques do Spurs.

Com facilidade, o Portland Trail Blazers superou o Cleveland Cavaliers por 98 a 78, em casa, e passou a somar seis vitórias e duas derrotas no campeonato. LaMarcus Aldridge liderou a equipe e foi o cestinha da partida com 28 pontos. Kyrie Irving foi o principal jogador do Cavaliers, com 21 pontos. O brasileiro Anderson Varejão atuou por 29 minutos, com dez rebotes, oito pontos e duas assistências.

No duelo entre os irmãos espanhóis Gasol, Pau se deu melhor. Em casa, o Los Angeles Lakers superou o Memphis Grizzlies por 90 a 82. Pau Gasol teve boa atuação, com 15 rebotes e 13 pontos, enquanto Marc Gasol fez apenas dois pontos e obteve 11 rebotes. Kobe Bryant foi o cestinha da partida com 26 pontos, Andrew Bynum somou 15 pontos e 15 rebotes, enquanto Matt Barnes terminou com 15 pontos e dez rebotes. Rudy Gay fez 19 pontos e foi o principal jogador do Grizzlies.

Resultados de 8 de janeiro:

Washington Wizards 72 x 93 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 97 x 104 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 108 x 96 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 109 x 93 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 98 x 78 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 90 x 82 Memphis Grizzlies

Jogos de 9 de janeiro:

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

New Jersey Nets x Atlanta Hawks

New York Knicks x Charlotte Bobcats

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Denver Nuggets x New Orleans Hornets