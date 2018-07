Thunder supera Spurs por 107 a 93 e vence a 11.ª partida seguida na NBA

OKLAHOMA CITY - O Oklahoma City Thunder se manteve na liderança da Conferência Oeste da NBA e se consolidou como a equipe de melhor campanha na temporada 2012/2013 ao derrotar, em casa, na rodada de segunda-feira, o San Antonio Spurs por 107 a 93. Esta foi a 11.ª vitória seguida do Thunder, que soma 21 triunfos em 25 partidas disputadas no campeonato. Já os Spurs caíram para a terceira colocação na Conferência Oeste, agora com 19 triunfos e sete derrotas.

Serge Ibaka liderou a equipe no triunfo e foi o cestinha do duelo, com 25 pontos, além de ter obtido 17 rebotes. Tony Parker e Nando de Colo fizeram 14 pontos cada para os Spurs, que pouparam os principais jogadores no último quarto, quando o jogo estava praticamente decidido. O brasileiro Tiago Splitter começou a partida como titular, atuou por 21 minutos, com 10 pontos, quatro rebotes e uma assistência.

A invencibilidade dos Knicks como mandante nesta temporada foi encerrada na noite de segunda-feira, quando a equipe perdeu para o Houston Rockets por 109 a 96 no Madison Square Garden. Jeremy Lin, que deixou recentemente a equipe de Nova York, foi um dos responsáveis pelo fim da sequência de 10 vitórias dos Knicks ao anotar 22 pontos e distribuir oito assistências.

James Harden também de destacou ao fazer 28 pontos e obter 10 rebotes pelos Rockets, que venceram os Knicks pela segunda vez nesta temporada. Além disso, a equipe triunfou nos últimos sete jogos contra a equipe de Nova York. O novato Chris Copeland foi o cestinha da partida com 29 pontos para os Knicks, que não contaram com Carmelo Anthony.

Também na noite de segunda-feira, o Los Angeles Clippers conquistou a sua 10.ª vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança da Conferência Oeste, com 18 triunfos em 24 partidas. Fora de casa, a equipe da Califórnia superou o Detroit Pistons por 88 a 76.

Jamal Crawford e Blake Griffin anotaram 15 pontos cada para os Clippers. Brandon Knight foi o cestinha do duelo com 16 pontos, mas não conseguiu impedir a quinta derrota consecutiva do Detroit.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Orlando Magic 102 x 93 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 96 x 109 Houston Rockets

Detroit Pistons 76 x 88 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 80 x 71 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 107 x 93 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 101 x 90 Sacramento Kings

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Charlotte Bobcats

Golden State Warriors x New Orleans Hornets